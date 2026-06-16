Ayer se cayó el mito según el cual Marcelo Ebrard se había distanciado de Vidal Llerenas y por eso le había quitado la subsecretaría, que ahora ocupa Ximena Escobedo, y lo había mandado a una posición menor como es el IMPI que tradicionalmente se ha utilizado como trampolín político, como es el caso de Santiago Nieto, quien aspira a ser candidato de Morena al gobierno de Querétaro, con muy pocas posibilidades de ganar.

Para lograr el crecimiento de la economía y la aplicación del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum es necesaria la innovación, y para que ésta se dé es necesario que se cree un ecosistema que la promueva. En los hechos, el IMPI ha sido una represa, por decir lo menos, para la innovación. Sin entrar en temas de corrupción, hay una gran lentitud en los trámites, un poco por la falta de presupuesto y otro poco por el uso político que se le había dado.

El nombramiento de Llerenas y las acciones que anunció son un intento serio de modernizar al IMPI y que sea un contribuyente fundamental en una política industrial.

REMATE CONFIRMADO

El Padre del Análisis Superior tiene el siguiente axioma: no existen las políticas de izquierda y derecha. Sólo están las correctas y las incorrectas.

La presidenta Claudia Sheinbaum está demostrando que el PAS no se equivoca. La existencia de la CNTE es un error: en sus casi 40 años de vida esta organización no ha mejorado ni la calidad de la educación ni el desarrollo de los profesores. Escondidos en una organización sindical son un grupo de presión y chantaje en contra del gobierno. En este caso no importa si son un grupo priista típico, emanado de los gobiernos calificados como neoliberales y, ahora, los provenientes de Morena.

Durante el gobierno del presidente Enrique Peña se limitó el poder de extorsión de este grupo gracias a que se les dio a los maestros el control sobre su carrera, quitándoselo a la CNTE. De acuerdo con Aurelio Nuño, el poder de movilización cayó en 90 por ciento.

Andrés Manuel López Obrador, cegado por su ambición de poder, revivió a la CNTE, que no se comprometió con el autonombrado gobierno de la transformación, sino con su propio interés. Hace bien la jefa del Ejecutivo en no permitir más chantajes. De entrada, reconoce que no tiene nada que negociar porque no son serios. En segundo término, establece que quiere negociar directamente con los maestros. Dicho de otra manera: incorrecto darle poder a la CNTE, como lo hicieron algunos presidentes del PRI y López Obrador. Lo correcto es quitárselo para entregarlo a los maestros, como le hizo Enrique Peña y lo está haciendo el actual gobierno.

REMATE RECONOCIDO

Juan Pablo de Botton es, sin lugar a equivocarme, uno de los mejores funcionarios del equipo de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada. Antes se destacó como subsecretario de Hacienda durante el mal gobierno anterior, donde junto con Gabriel Yorio y Maricarmen Bonilla fueron el sustento de los tres titulares de Hacienda de la administración anterior (Carlos Urzúa, Arturo Herrera y Rogelio Ramírez de la O).

Su trabajo como secretario de Finanzas de la CDMX ha sido impecable, puesto que ha logrado incrementar los recursos públicos de la capital, transparentado su utilización y hasta se ha dado el lujo de hacer grandes proyectos, como el de la licencia permanente. Ante los hechos que sí importan, que tienen que ver con su trabajo, se vuelven patéticas las críticas de cierto influencer financiero/político que está preocupado por lo que De Botton hace en su tiempo libre y más por su afición a diversos deportes.

REMATE REITERADO

Pemex, dirigido por Juan Carlos Carpio, repite que están trabajando en el caso del pozo Krem-1, donde están tomando medidas para controlar los fluidos y que, hasta el momento, ha sido pequeño el daño para la población. Habrá que estar muy pendientes.

REMATE ADVERTIDO

Banamex, que dirige Edgardo del Rincón, lanzó siete consejos para no caer en fraudes digitales durante el Mundial. No sólo se trata de un buen compendio de consejos para estos días, sino que muchos de ellos pueden aplicarse en cualquier momento que se utilicen servicios bancarios digitales.

Bien que Banamex esté ocupado en acercarse a sus clientes y que no esperen que sean las comisiones nacionales de Usuarios de Servicios Financieros, y Bancaria y de Valores, presididas por Óscar Rosado y Ángel Cabrera, las que cuiden a los usuarios de la banca que, dicho sea de paso, deberían ser los más interesados en proteger su patrimonio.

REMATE PREGUNTADO

¿Hay alguien que todavía crea que la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, ha perdido credibilidad o la lucha en contra del alza de precios?