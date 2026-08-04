Misión cumplida

Esta semana la Junta de Gobierno de Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez Ceja, dará a conocer su decisión de política monetaria en un entorno verdaderamente bueno, puesto que ha dejado sin argumentos a los criticones que decían que esta junta no tenía credibilidad y que había perdido el control de la inflación. Al último dato del Inegi, presidido por Graciela Márquez Colín, la inflación crece a una tasa que se encuentra muy cerca del puntual autoimpuesto por Banxico de 3%. Poco o nada tienen que decir quienes lo han criticado. En la próxima decisión es muy probable que se mantenga sin cambio la tasa de referencia considerando que la política monetaria es a largo plazo y no va con el último dato.

REMATE COMPLICADO

Marath Bolaños es uno de los muy pocos que conservaron su puesto luego de la salida de Andrés Manuel López Obrador y se mantienen dentro del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como secretario del Trabajo. Los gobiernos de Morena tomaron una bandera que había impulsado desde 2015 la Coparmex, presidida por Juan José Sierra: aumentar el salario mínimo para que pudiera cubrir las necesidades mínimas en una canasta alimentaria.

Lo primero que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto fue quitar al salario mínimo una condición que jamás debió haber tenido: medida para fijar precios y tarifas del sector público. Si se aumentaba mucho el salario mínimo entonces el costo de estos precios crecían de una manera monumental. Se crearon las UMA, que sí son una medida de referencia económica. Algunos seguidores del gobierno con más ideología que ideas decían que los patrones habían mentido cuando decían que subir el salario mínimo causaría inflación y peores condiciones de vida para los trabajadores. Dos puntos:

Primero. Si no se hubieran creado las UMA tendrían razón quienes hacían esta advertencia. Con esta unidad sí podría pensarse en el aumento al salario mínimo de esta manera.

Segundo. A los patrones les conviene que aumente el salario, puesto que tiene efectos que no únicamente tienen que ver con la justicia social, con eso sería suficiente, sino que genera un círculo virtuoso para la economía y la sociedad.

REMATE EXCESIVO

Sin embargo, se está llegando a un punto en el que se están generando muchos efectos no deseados, quizá el más grave sea el aumento de la economía informal que, de acuerdo con el IMEF, presidido por Gabriela Gutiérrez Mora, no disminuirá a 48% de la PEA, como se señala en el Plan Nacional de Desarrollo. De hecho, se rompió la tendencia que se tenía en la formalización del empleo desde 2009 en 2024 y no se ha recuperado, a pesar de correctos programas de formalización masiva como el que se hizo con los trabajadores de plataformas tecnológicas.

No sirve que el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, diga que el nivel de informalidad es menor al que se tenía en el gobierno del presidente Vicente Fox. Lo importante es que la tendencia de informalización del empleo está creciendo y se ubica en 55% de la PEA. El IMSS, dirigido por Zoé Robledo, ha dicho que ha disminuido el número de patrones y trabajadores registrados porque se han hecho depuraciones de casos que se trataba de incorporaciones ficticias; sin embargo, esa explicación sólo alcanza parcialmente, puesto que el crecimiento de la informalidad es muy superior a las correcciones de registro por parte del IMSS. El punto central es que los aumentos del salario mínimo ya están superando la media de ingreso de la economía formal y esto está generando una desvinculación de trabajadores. El panorama no es muy bueno si se considera que la posición de la Conasami, presidida por Luis Felipe Munguía, es seguir aumentando el salario mínimo a tasas de dos dígitos durante todo este sexenio, sin considerar el impacto nocivo que se está generando.

REMATE CONCILIATORIO

Hace unos días la presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones conversó con el PAS en su programa de Imagen Radio sobre los lineamientos de derechos de las audiencias que hoy están a consideración y que han generado un gran debate. Para Norma Solano se trata de armonizar y normalizar derechos que ya existen, de ninguna manera censurar a los medios de comunicación. Al PAS le parece sumamente positivo que la decisión de la CNT sea la de escuchar las preocupaciones de todos los sectores, puesto que no se trata de una imposición, sino de una normalización de una legislación que ya existe, pero que su aplicación ha sido disímbola por falta de la sistematización que ahora se plantea. Habrá que seguir con atención la consulta pública.

REMATE CONSCIENTE

Grupo DEACERO, presidido por Raúl Gutiérrez, es la primera empresa en el mundo que obtiene las dos principales certificaciones más importantes en cuanto a realización de procesos en los que se tiene como principal objetivo la descarbonización.