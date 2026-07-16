El mago constructor

Cuando la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, nombró a Juan Pablo de Botton como su secretario de Finanzas, hubo quienes creyeron que había sido una imposición de Andrés Manuel López Obrador por quién sabe qué extrañas relaciones personales de quien el sexenio pasado fue subsecretario de Hacienda.

La realidad, pura y llana, es que la selección de Brugada tuvo que ver con el sentido común. La capital del país requiere una administración prudente y creativa, que sin perder el control sobre el endeudamiento se tengan los recursos suficientes para la realización de las obras.

El Padre del Análisis Superior le ha narrado en esta columna cómo ha mantenido el buen orden de las finanzas públicas que heredó de su antecesora, la hoy secretaria de Energía, Luz Elena González, y creado mecanismos de financiamiento a largo plazo con la participación de la banca privada, señaladamente las oficinas de BBVA y HSBC, encabezadas por Eduardo Osuna y Jorge Arce, respectivamente.

La renovación de la Línea 3 del Metro, dirigido por Adrián Rubalcava, que tendrá un costo superior a los 41 mil millones de dólares sólo se puede acometer, porque De Botton diseñó un esquema financiero que garantiza que haya recursos suficientes sin afectar las finanzas de la capital.

REMATE CORRECTO

El área de análisis de Scotiabank México, que dirige Pablo Elek, publicó un estudio verdaderamente interesante sobre la licitación de redes a cargo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, presidida por Norma Solano.

El PAS le recomienda muy ampliamente que lo lea, puesto que destaca muy bien lo que está haciendo esta comisión y las posibilidades de éxito que tendrá este modelo híbrido.

Mucho más allá, éste es otro de los temas en los que debe haber confianza. Cuando desapareció la Cofetel había quienes temían que la regulación de las telecomunicaciones viniera a menos. Con acciones como las destacadas por Scotiabank México en su estudio se demuestra que el equipo presidido por Solano toma medidas correctas. No son los únicos hechos correctos que han realizado. Es relevante destacar la forma en la que han manejado el registro de teléfonos móviles. Han trabajado para que se entienda que este registro lo hacen las empresas y que fue un mito absurdo decir que era un intento del gobierno para espiar a las personas.

REMATE FRANQUICIADO

Sería muy bueno que el CCE, presidido por José Medina Mora, pusiera atención en lo que sucede en algunos CCE, puesto que si bien se trata de organismos locales también es un hecho que tienen la marca de la llamada, por algunos, cúpula de cúpulas de la iniciativa privada. Un caso es el de Ciudad Juárez, que tuvo una desbandada ante lo que consideran como una violación de los estatutos al negociar la representación fuera del orden en las presidencias según el cual se define quién tiene el cargo. Aquí no se trata de egos personales, sino de cumplimiento de regalas, por lo que haría muy bien el equipo de Medina Mora de tener cuidado en cuanto a estos organismos empresariales.

REMATE SEMESTRAL

En los próximos días se darán a conocer los resultados financieros al cierre del primer semestre. Aun cuando no hay elementos concretos para señalarlo, en BBVA México están muy contentos, porque el equipo de Eduardo Osuna sigue demostrando que a pesar de ser el banco más grande del país no se confían y están viendo cómo mejorar su rentabilidad.

Será interesante seguir el reporte financiero de Banamex, que dirige Edgardo del Rincón, para determinar cómo ha sido la transición después de la compra que realizó el grupo en torno a Fernando Chico Pardo.

Otro del que es esperan buenas noticias es del dirigido por Jorge Arce, quien ha venido haciendo una profunda transformación en HSBC para ser un banco especializado.

REMATE ABSURDO

Parecería que la SEP está en un bucle de improvisación. ¿Se acuerda el sainete que hicieron previo al inicio del Mundial de Futbol sobre las suspensiones de clases? Pues lograron superar su ineficiencia. Resulta que mandan este comunicado a maestros y alumnos a unos días de que termine el periodo escolar: “Les informamos que la plataforma para descargar boletas y certificados… se encuentra en mantenimiento preventivo para facilitar el acceso debido a la gran demanda de descargas que se realizarán por padres de familia…”. ¿No sabían cuándo iba a terminar el ciclo escolar o tampoco calcularon que habría una gran demanda?