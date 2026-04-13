Karl Wallenda

Tanto la presidenta, Claudia Sheinbaum, como la secretaria de Energía, Luz Elena González, necesitan las habilidades del más grande equilibrista de todos los tiempos para manejar el sector energético del país, que parecería ser mucho más complejo que el nudo gordiano de la antigua Frigia.

Al tiempo que deben hacer que este sector participe activamente en el desarrollo de la economía, el más grande de los pendientes de esta administración, deberán romper con herencias equivocadas dejadas por Andrés Manuel López Obrador y sus pésimos colaboradores Manuel Barlett y Rocío Nahle, quien sigue causando daño a Pemex con esa propensión a decir mentiras y minimizar los hechos.

Por si fuera poco, no tiene la ayuda de colaboradores como el “inmaculado” Víctor Rodríguez, quien tiene la penosa cualidad de que siempre que aparece públicamente complica la situación, lo que es reflejo del pésimo trabajo que ha hecho como director de la petrolera.

REMATE PROSPECTIVO

Si fuera por la Presidenta y la secretaria de Energía el trabajo del equipo de Luz Elena González estaría concentrado en temas como la feria del sector que realizarán a partir de mañana, en la cual todos involucrados tendrán un foro no sólo para escuchar a los funcionarios que darán conferencias, sino para plantear cómo deberá ser el crecimiento del sector. Hablar de nuevas tecnologías que resulten no sólo eficientes y eficaces, sino que, además, permitan la inversión privada bajo reglas claras y predecibles. Ojalá que la reunión que arrancará mañana en el museo de tecnología fuera para construir el futuro del este sector fundamental para el avance del país; sin embargo, tienen que atender las múltiples urgencias que dejó la mala gestión de López Obrador y sus colaboradores en Pemex. La refinería de Dos Bocas demuestra prácticamente todas las semanas que fue un capricho muy equivocado.

REMATE URGENTE

En el último mes han ocurrido dos accidentes que ponen de manifiesto que se trata de una obra mal hecha y peor operada directamente por Julio César Aguilar, gerente de la obra. Para agravar la situación, Víctor inmaculado Rodríguez ha dejado de manifiesto su pésima gestión de crisis. ¿A quién se le ocurre ir enviado por la Presidenta a atender el más reciente incidente vestido de blanco, con tenis y sin casco? Tanto la fuga de “líquido aceitoso” que causó la muerte de cinco personas, como el incidente de la semana pasada plantean interrogantes: ¿la refinería tiene problemas estructurales porque está mal construida o tiene problemas de operación y de seguridad industrial? o, por la que se inclina el PAS, las dos.

Ha sido una constante el pésimo manejo de comunicación en la crisis en el que se ha incluido la mentira a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, al grado de que, ante el incendio más reciente el comunicado de la jefa del Ejecutivo decía “me informan el director de Pemex y el gerente de la refinería…”, dejando claro que no la volverán a embarcar en decir mentiras que luego tiene que corregir ante los hechos.

De hecho, la proclividad a las mentiras o, por decir lo menos, a la proclividad a disminuir la verdad es producto de una crisis continua de comunicación, ya no sólo de la petrolera que dirige el “inmaculado” Rodríguez, sino motivo de fricción al interior del gobierno federal.

REMATE EQUILIBRISTA

El foro energético que realizará mañana la Secretaría de Energía es una oportunidad para que se plantee en qué está pensando la Presidenta sobre las nuevas formas de obtención de hidrocarburos. López Obrador se opuso abierta y equivocadamente al proceso conocido como fracking e hizo que todos sus colaboradores lanzaran una irracional campaña en contra de este proceso industrial. Ante la evidencia, el gobierno está haciendo grandes malabares, dignos del legendario equilibrista Karl Wallenda, convocando a un grupo de expertos para que encuentren una manera diferente de extraer hidrocarburos de rocas profundas en algo que podría llamarse fracking 2.0 o encontrar la manera de decir que no es lo mismo, pero es igual y así no oponerse a las ocurrencias de López Obrador. Cargar con los emisarios de un pasado fracasado es un error de gratitud que daña el legado del presente.

REMATE CORRECTO

La junta de gobierno de Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, tomó una decisión correcta al nombrar a Aldo Heffner como su economista en jefe. Se trata de una persona con probada experiencia no sólo dentro del análisis económico, sino dentro del instituto central y que ha sido fundamental en la documentación para las decisiones de la Junta de Gobierno que, dicho sea de paso, han ido en el sentido correcto, a pesar de las mentiras de muchos.

REMATE EXPLICADO

Si bien es cierto que Roberto Velasco inició su carrera junto con Marcelo Ebrard, el canciller tiene vida propia, pero será un gran elemento en la negociación del T-MEC.