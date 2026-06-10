Luego de que el Inegi, encabezado por Graciela Márquez, informó que la inflación anual fue de 3.94% al cierre de mayo, el Padre del Análisis Superior pregunta: ¿dónde están los bocones que decían que la política monetaria del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, no estaba funcionando y que estaban perdiendo credibilidad?

Hasta cierto punto, son lógicos exservidores públicos quienes discurren entre la poca notoriedad que tuvieron cuando fueron parte del instituto central y algunos otros quienes están desesperados por tener reflectores, luego de que tuvieron puestos muy menores en el servicio público. pero ahora se sienten influencers financieros.

Cuánta saliva, publicaciones en redes y hasta entrevistas en algunos medios de comunicación (en ninguno de los que encabeza el PAS, porque ahí únicamente se acepta análisis superior) gastaron en tratar de desprestigiar, no sólo a la gobernadora, sino a los miembros de la Junta de Gobierno, Galia Borja, Omar Mejía y Gabriel Cuadra, y veían como una suerte de héroe al decano de la junta, Jonathan Heath.

Este hombre, que también forma parte de los influencers financieros, hizo muchas declaraciones públicas oponiéndose a las disminuciones de la tasa de referencia y creando entre algunos la sensación de que él era una suerte de contención en una Junta de Gobierno, según la imaginación de algunos, capturada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esto, que podría entrar en la categoría de mitos de la banca central, alentó a muchos, quienes suponían que se estaba equivocando la Junta de Gobierno; sin atender a las declaraciones públicas de Rodríguez Ceja ni el comunicado de política monetaria o las minutas de la misma. La posición mayoritaria de la Junta de Gobierno era que la inflación se mantenía elevada por la inflación no subyacente, es decir, los precios que tienen alta volatilidad en algunos productos que, como se ha demostrado, han disminuido.

REMATE PRUDENTE

Los criticones a la Junta de Gobierno no entendían que la política monetaria tiene efectos de mediano plazo, es decir, no son automáticos. El corazón de la inflación, de acuerdo con el más reciente dato del Inegi, se ubica en 4.13%, está ligeramente arriba de la meta establecida por el Banxico, pero mantiene la tendencia a seguir disminuyendo.

Ese comportamiento de la inflación ha dado espacio para que el Banco de México pueda aprovechar la holgura de la economía, primero, para disminuir la tasa a 6.50% y, ahí, hacer una pausa. A falta de conocer disculpas por parte de los influencers financieros y otros que se creen periodistas especializados en finanzas, el Padre del Análisis Superior les hace patente la invitación para que sigan con atención el análisis superior, que va mucho más allá del próximo dato de inflación, va a la tendencia de largo plazo.

REMATE PRECISO

Una de las características más destacadas de la gestión de Edgar Amador como secretario de Hacienda es la eficiencia, con lo que se evitan especulaciones que podrían dañar la marcha de las finanzas públicas.

Con el inicio de la temporada de lluvias, huracanes y demás urgencias climatológicas, Hacienda informó que habían renovado seguros por 10 mil 400 millones de pesos, con lo que quedan claros dos puntos: en caso de desgracias, habrá dinero suficiente para enfrentarlas, y el gobierno está tomando determinaciones proactivas ante riesgos claros.

REMATE DIFERENCIADO

Juan Carlos Carpio es muy diferente a su antecesor en la dirección de Pemex, Víctor Rodríguez. A él no lo engañan empleados de la petrolera y tiene una gran agilidad para responder, con la verdad, sobre los incidentes y/o accidentes que llegan a ocurrir.

REMATE ENFOCADO

Durante un larguísimo periodo, que se remonta a cuando el grupo de accionistas en torno a don Roberto González Barrera obtuvo el control de ese banco, que es el único que sigue en el mismo equipo de control desde su privatización, en el Grupo Financiero Banorte, presidido por Carlos Hank González, han buscado estar vinculados a temas que tengan que ver con el desarrollo y el fortalecimiento de México.

Como nunca en su historia, la marca Banorte está en situaciones negativas o conflictivas por la determinación de nombrar al principal estadio deportivo del país con su marca. Quizá su directora de mercadotecnia, Carla Juan, debe estar muy preocupada porque los millones de clics sobre Banorte no son positivos.

REMATE RECONOCIDO

La directora general de atención aduanera y asuntos internacionales de la ANAM, Estefanía Capdeville, anunció que habían puesto en operación una línea de atención aduanera con el número 079 para que se puedan denunciar ilegalidades en la dependencia que encabeza Alonso Romero.