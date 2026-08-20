Hay espacio

El Departamento del Tesoro de EU, encabezado por Scott Bessent, anunció que duplicará hasta 4 mil millones de dólares la recompra de sus bonos entre el 9 de septiembre y hasta el 4 de noviembre, y movió el tablero para el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez.

La revaluación que han tenido todas las monedas, incluido el peso mexicano, que se encuentra en la banda entre 16.90 y 17 pesos por dólar, está fundamentada, primero, en el rumor que vendría esta decisión y, segundo, ante la noticia.

La función del banco central no es proteger un determinado nivel de tipo de cambio. No está en su mandato constitucional y sería un absurdo regresar a un esquema como el que se tenía antes de 1995. Sí lo es preservar la estabilidad de precios. La inflación medida por el Inegi, que preside Graciela Márquez, se encuentra dentro el rango autoimpuesto por Banxico, aunque hay una holgura en la economía que no ha logrado recuperar el crecimiento.

Así, se abre una coyuntura para que la Junta de Gobierno (integrada por Rodríguez Ceja, Jonathan Heath, Galia Borja, Omar Mejía y Gabiel Cuadra) pudiera disminuir un cuarto de punto la tasa de referencia en alguna de las decisiones de política monetaria que tomará en lo que resta del año.

Si bien es cierto que las decisiones de política monetaria son de largo plazo, sí valdría la pena considerar la posibilidad de inyectar un estímulo a la recuperación económica sin poner en riesgo la estabilidad.

REMATE PASTE

La subsecretaria de Economía, Ximena Escobedo, presentó ayer uno de los más relevantes polos de desarrollo que ha emprendido el gobierno de la presienta Claudia Sheinbaum.

No sólo dará viabilidad como aeropuerto de carga al AIFA, que dirige Isidoro Pastor, sino que impulsará el crecimiento en Hidalgo y la región, que tiene muy elevados grados de pobreza y marginación.

Este polo, que tiene como responsable a Fernando Díaz, está pegado al Arco Norte y el tren que une al AIFA con la ciudad de Pachuca, está diseñado para desarrollarse en cinco fases con una inversión global superior a los 10 mil 100 millones de pesos en 910 hectáreas.

DEWA, que dirige Germán Ahumada, ha tenido mucho éxito en de este tipo de proyectos como es Platah, que es un parque industrial que es adyacente al polo de desarrollo anunciado.

La primera fase, que se desarrollará a 2028, implica una inversión de 1 mil 277 millones de pesos en obras de urbanización, más 2,400 millones de pesos en la construcción de las dos primeras plantas industriales. Las siguientes fases arrancarán en cuanto esté ocupado 80% del espacio.

Uno de los aspectos relevantes es que durante el proceso de construcción de la fase uno generará más de 5 mil 100 empleos directos. Se espera que el impacto en el desarrollo de la región que está en torno a Zapotlán de Juárez, que tiene como alcaldesa a Cynthia Arellano, sea exponencial en cuanto a fuentes de trabajo indirectas. El éxito de este polo de desarrollo será un detonador de recuperación económica en la entidad que gobierna Julio Menchaca, por la vocación industrial que se perdió hace muchísimos años.

REMATE CRUZAZULEADO

En el mismo evento donde se anunció la realización de este polo de desarrollo el presidente de la cooperativa Cruz Azul, Víctor Velázquez, le dijo a la presidenta Sheinbaum que invertirán unos 6 mil 500 millones de pesos para reiniciar las operaciones de su planta de Tula. Buscan producir unos tres millones de toneladas de cemento al año y que generarán 14 mil 200 empleos entre directos e indirectos. El reacondicionamiento de esta planta requerirá una inversión ligeramente superior a los mil 800 millones de pesos.

REMATE PREOCUPANTE

Luego que el Departamento de Comercio de EU, encabezado Howard Lutnick, anunciara que impondrá un arancel inicial de 5.28% a las fresas mexicanas bajo acusaciones de dumping, la preocupación creció entre el sector agrario del país.

La medida, que fue cuestionada por la Secretaría de Economía, aseguró que no existen elementos y el CNA, presidido por Jorge Esteve, argumentó detalladamente las razones por las cuales no se debe aplicar esta cuota compensatoria. Hasta ahí muy bien.

Sin embargo, el encargado de defender la posición de los freseros mexicanos es Julio Berdegué, lo que a juzgar por sus resultados como secretario de Agricultura debe ser considerado como muy preocupante. Más allá de la cortesía hacia este buen hombre de malos resultados, sería mucho mejor para los intereses de estos exportadores que el tema fuera tomado por las secretarías de Economía, y de Agricultura, encabezadas por Marcelo Ebrard y Columba López, respectivamente, quienes han demostrado mayor eficiencia.