Papá, felices 92

En diversas ocasiones el Padre del Análisis Superior le ha planteado que la digitalización de la economía está atorada a pesar de ser una prioridad de la presidenta, Claudia Sheinbaum, compartida con los miembros de la ABM. Básicamente tiene sus nudos: México es el país que más dinero en efectivo usa en el mundo porque algunos lo utilizan para evitar fiscalización del SAT y porque es difícil pagar con medios electrónicos. A pesar de que Banco de México logró desarrollar el SPEI como una gran carretera para pagos electrónicos, con CoDi y DiMo no han tenido el éxito esperado, en buena medida por una deficiencia de diseño.

El director de Sistemas de Pagos de Banxico, Othón Moreno, ha insistido en modelos de muy poca orientación de mercado. Se deben hacer muchos clics para poder transferir dinero. En la más reciente convención de la ABM la gobernadora de Banxico anunció una serie de ajustes entre CoDi y DiMo orientados a simplificar la operación de transferencias.

REMATE APARECIDO

En las últimas semanas ha aparecido en este proyecto un revulsivo, porque está cambiando radicalmente la dinámica de esa prioridad de bancos y gobierno. Pepe Merino, director de la ATDT, se está convirtiendo en el factor X para lograr la meta compartida entre el gremio que preside Emilio Romano y la presidenta Sheinbaum. Ha hecho que las ideas racionales puedan avanzar más rápidamente sobre los que creen que se debe tener un enfoque más regulatorio. Merino y su equipo están trabajando sobre la base de la simplificación, que hará mucho más fáciles los pagos digitales y disminuirá el miedo a la fiscalización de la Secretaría de Hacienda a través del SAT.

REMATE CHILENO

Banco de México está trabajando en un nuevo CoDi que tiene una inspiración chilena. El PAS le plantea básicamente en qué consiste esta innovación que puso sobre la pista Pepe Merino:

1. Que sólo se tengan que hacer dos clics desde la aplicación del banco. Se dice que a los miembros de la ABM no les gusta esta simplificación porque es sin ningún cobro.

2. Banco de México y la CNBV ya están trabajando en una nueva cuenta N2 universal y con montos mucho más elevados sin fiscalización. Merino y la ATDT plantearon que se utilizara un sistema muy parecido al RUT del banco central de Chile.

En ese país se pueden abrir cuentas universales desde la adolescencia, 12 o 14 años según el género, sólo con el Registro Único de Población, que equivale a la CURP de México.

REMATE ESPERADO

Durante la más reciente Convención Bancaria, el Comité de Dirección de la ABM determinó acciones para impulsar el uso de medios electrónicos de pago, que en realidad no han tenido ningún hecho concreto. Parecería que el gremio se confió en que el gobierno les haga la tarea y no mucho más. Por lo que las acciones que ha impulsado la ATDT, así como la CNBV y, en particular, Banco de México, ya tomaron no sólo un sentido correcto, sino definitivo. Habrá que ver.

REMATE PARADÓJICO

Mientras aparecían defensores del exdirector de Pemex, Víctor Inmaculado Rodríguez, el nuevo se puso a seguir trabajando, ahora desde la dirección general. Al Inmaculado le aparecieron defensores que tratan de hacerlo víctima de no sé qué conspiraciones que incluyen hasta al sindicato que encabeza Luis Aldana o le tratan de colgar una medalla póstuma.

Dicen que mejoró la situación financiera, cuando poco o nada tuvo que ver. La disminución de deuda y la mejora en los adeudos a proveedores se debe a la gran gestión de Juan Carlos Carpio, en coordinación con Hacienda y Energía. Los críticos de Carpio básicamente dicen que no tiene petróleo en la sangre y que por eso también será engañado por la nomenclatura petrolera o algo así. El PAS le puede firmar desde hoy que se van a equivocar. Al tiempo.

REMATE COORDINADO

Es de llamar la atención la coordinación entre la Secretaría de Economía, la iniciativa privada –a través de Concamin– y el Congreso, con senadores como Waldo Fernández.

REMATE CAMBIOS

Movimientos clave en la cúpula de Santander México. Felipe García Ascencio, director general del grupo financiero, anunció una profunda reestructuración corporativa como resultado de la salida operativa de Laura Cruz, ahora exdirectora general adjunta de Estrategia, Innovación y Experiencia del Cliente. Cruz, quien creó los Centros de Excelencia (CoE), la consolidación de las divisiones de Payments, Tarjetas y Automotriz, y la integración de Openbank y Getnet, no se desvinculará del todo. Mantendrá asientos en los Consejos de Administración de varias subsidiarias y seguirá representando al banco ante la Comepa de la ABM. Santander ha decidido extinguir dicha Dirección General Adjunta para forzar una alineación directa con su modelo global e impulsar funciones críticas como tecnología, operaciones, datos e IA.