Diferencias

Quienes critican los grandes diferenciales de CAT entre unos bancos y otros cometen varios errores fundamentales: la libertad económica de contratar con el intermediario que mejor les parezca debe prevalecer.

Históricamente, la gente que tiene menor acceso al crédito por la manera en la que genera sus ingresos implica un riesgo mayor, eso debería saberse de toda la vida y queda de manifiesto en las publicaciones que hace la Condusef, presidida por Óscar Rosado.

Es lógico que aquellos quienes fueron grises funcionarios públicos y hoy están obsesionados con tener atención en su carrera de influencer financiero exageren las cosas para ver si alguien les hace caso.

REMATE ANTICOMPETITIVO

Hay quienes están usando un mito antiguo para no transparentar la información y obtener una ventaja fuera de la sana competencia. Antiguamente, quien recopilaba la información de la industria automotriz eran la AMDA y la AMIA, hoy encabezadas por Guillermo Rosales y Rogelio Garza, respectivamente, por lo que muchos decían que preferían guardarse sus datos, puesto que suponían que sus competidores podrían sacar ventajas. Parecía que la solución había llegado cuando el Inegi se hizo cargo de compilar y difundir la información de la industria automotriz. Nadie puede tener un solo argumento para dudar de la transparencia e imparcialidad que tiene el organismo que preside Graciela Márquez.

Sin embargo, algunas empresas como BYD o Tesla, encabezadas en México por Jorge Vallejo y Teresa Gutiérrez, no entregan la información al Inegi porque no es obligatorio. Sin embargo, la solución está en manos de la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, y es verdaderamente muy sencilla: emitir una NOM que obligue a las empresas a informar datos sobre su producción y ventas.

No se trata del supuesto espionaje que siempre han imaginado, sino que se tenga la mejor información, no sólo para llevar la estadística, sino para poder establecer estrategias claras, especialmente en estos momentos donde no únicamente se está revisando el T-MEC sino, como diría el subsecretario de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, donde está cambiando el modelo de comercio internacional.

REMATE AÑADIDO

Ayer, el PAS señaló que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, había aplicado una sanción de 42 millones de pesos a la Federación Mexicana de Futbol, presidida por Mikel Arriola, por la pobre protección de datos con el llamado Fan ID. Mucho más allá del monto, deja claro un principio fundamental: la Secretaría Anticorrupción está comprometida a proteger los datos personales tanto o más que su antecesor, el Inai.

Cuando se transfirió a la dependencia que encabeza Buenrostro la protección de los datos personales se generaron una gran cantidad de teorías de conspiración como decir que los ciudadanos estaban desprotegidos porque el gobierno tenía intención de espiar a los mexicanos.

Con hechos y no con dichos se encuentra cuál es la verdad histórica. Venga esto a cuento para desmentir a todos quienes creyeron que con el registro de teléfonos móviles de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, presidida por Norma Solano, el gobierno quería espiar a los ciudadanos.

La CNT dejó claro que se trata de una medida de seguridad a la que debe sumarse el trabajo que está realizando el equipo de Buenrostro.

REMATE DESESPERADO

Octavio de la Torre, presidente de Concanaco, sigue buscando con quién pelearse. Hubiera sido mejor que este hombre tratara de representar bien a esta confederación que seguir a su ego que, imaginaba, lo convertiría en el mejor líder empresarial de la historia. Ha sido tan mala su gestión que cada vez más canacos se están dando cuenta que la confederación no les distribuye las cuotas que recauda entre sus agremiados.

REMATE CORRECTO

No deje de poner atención a las acciones que está tomando la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, con instituciones de crédito para tratar de impulsar el crecimiento económico. La semana pasada firmó un acuerdo con BBVA, dirigido por Eduardo Osuna, para profundizar la calidad de la información sobre la economía mexicana e hizo lo propio con Santander, dirigido por Felipe García Ascencio, para impulsar a las micro y pequeñas empresas.

REMATE RESPETUOSO

Las razones que pueda haber tenido María Felicia Jiménez para perdonar a Víctor Rodríguez sólo a ella y a sus hijos le competen, por lo que se debería evitar caer en cualquier tipo de valoración moral o juicio. Sin embargo, lo que sí corresponde es exigir al gobierno un castigo ejemplar a un hombre que ejerció violencia en contra de su esposa enfrente de su hijo pequeño.