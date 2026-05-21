Coordinados

Casi de manera simultánea, la OFAC del gobierno de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda emitieron sendos comunicados sobre el congelamiento de activos a una red de la delincuencia organizada vinculada al Cártel del Pacífico.

Se trata de 12 personas y 2 empresas que no sólo utilizaban el sistema financiero, sino criptomonedas para la fabricación y venta de drogas, así como de lavado de dinero.

Es necesario hacer notar cómo ha mejorado la vinculación entre los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy lejos están aquellos tiempos en los que el destructivo paso de Pablo Gómez en la UIF generó tensiones innecesarias con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encabezado por Scott Bessent.

Hoy se viven momentos de plena colaboración que permiten una lucha más eficiente en contra de estos delincuentes en ambos lados de la frontera. La posición de la dependencia que encabeza Edgar Amador es diametralmente diferente a la que se tuvo en el pasado reciente.

REMATE ESTRUCTURADO

Estos resultados no se han dado de manera orgánica, sino que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene integrado un equipo vinculado a los temas financieros que está muy bien calificado y que trabaja de manera coordinada con el gobierno de Donald Trump.

No es casual que se haya propuesto por el gobierno de México y aprobado por Estados Unidos a Roberto Lazzeri como embajador, tal cual como lo adelante, y no como a aquellos “influencers financieros” que no dan una. Su presencia se pudo sentir en lo anunciado ayer y en la manera en que operó cuando se crearon rumores (que resultaron falsos, como lo dijo el PAS) sobre acciones en contra del gremio que preside Emilio Romano. Debe destacarse que la Presidenta no está descuidando la parte interna, pues para Nafin y Bancomext nombrará a Carlos Torres, como ya se lo había anticipado el PAS.

REMATE COMPACTO

En las dependencias financieras que tienen un contacto directo con Estados Unidos también se cuenta con perfiles técnicos y con sensibilidad sobre lo que verdaderamente es importante. En la CNBV está Ángel Cabrera, quien desde el sexenio pasado fue una pieza fundamental, particularmente su aportación en la Ley del Mercado de Valores. Lástima que la AMIB, presidida por Álvaro García Pimentel, siga desaprovechando la oportunidad.

Con Omar Reyes, la UIF recuperó el carácter técnico que le robó Andrés Manuel López Obrador, utilizándola con Pablo Gómez, quien no sabía absolutamente nada de inteligencia financiera, pero sí de venganzas políticas.

REMATE EXTENDIDO

El equipo compacto que se tiene en el sector financiero no sólo da buenos resultados, sino que, además, permite que su buena influencia se extienda hacia ramas internas de la economía. La muy buena relación del secretario de Hacienda con los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México y en particular con la gobernadora, Victoria Rodríguez, permite que, sin fricciones, se entiendan los límites de la necesidad de crecer del Ejecutivo y el mandato autónomo del banco central de contener los precios.

Esto ha derivado en que el banco central pueda aprovechar la holgura de la economía para mantener la política monetaria que, poco a poco, tenderá a disminuir el alza de los precios medida por el Inegi, presidido por Graciela Márquez. Sin embargo, ahí no para la buena gestión del equipo financiero de la presidenta Claudia Sheinbaum. El Padre del Análisis Superior conversó con Pepe Merino, titular de la ATDT, en su programa de Imagen Radio sobre la forma en la que se está avanzando en la digitalización de la economía.

En días pasados, en esta columna el PAS recogió las opiniones de autoridades y miembros de la ABM, que preside Emilio Romano, en las que se decía que Merino había traído mucha frescura a un proyecto que deberá tener listo en septiembre el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, a través de dos regulaciones que tienen que ver con la experiencia de los usuarios en la banca digital.

REMATE INVERSIÓN

Más allá del ajuste en la calificación de México que se anunció ayer, hay varios elementos importantes de contexto: Moody’s mantuvo al país dentro del grado de inversión y además cambió la perspectiva de negativa a estable, lo que implica que no anticipa nuevas bajas en los próximos 18 meses. La propia agencia reconoce la fortaleza macroeconómica del país, la autonomía de Banxico, la estabilidad financiera y la capacidad histórica de México para responder a choques externos. La diferencia principal está en que Moody’s trae escenarios más conservadores de crecimiento y déficit para 2026-2027, además de incorporar cautela sobre Pemex.