Comparación

La gran competencia que se vive en el sistema financiero mexicano permite al Padre del Análisis Superior hacer comparaciones sobre diversas estrategias de competencia y anticipa sus resultados.

En esta ocasión se tomarán los ejemplos de Banamex, propiedad del grupo en torno a Fernando Chico Pardo, y Nu de David Vélez. Mientras que los primeros serán un motivo de orgullo y desarrollo para el sistema financiero, los segundos básicamente “descremarán” al mercado y serán un dolor de cabeza para las autoridades financieras encabezadas por la Secretaría de Hacienda y la CNBV, bajo la responsabilidad de Edgar Amador y Ángel Cabrera.

REMATE INSTITUCIONAL

El banco que dirige Edgardo del Rincón está renaciendo con profundas raíces en la banca tradicional. No pretenden ser un maverick que pretenda revolucionar al sistema financiero o inventar el agua hervida. La actividad fundamental de la banca no es colocar crédito, sino proteger el patrimonio de los depositantes. No patrocinar competencias o hacer despilfarro de recursos para decir que están creciendo exponencialmente en el número de acreditados sino en la calidad de su cartera.

En Banamex están muy ocupados en el fortalecimiento de su capital y de sus áreas estratégicas, los de Nu viven un frenesí que no apunta hacia ningún lado positivo.

El banco de Fernando Chico Pardo está implementando decisiones de estructuración financiera que están siendo muy bien tomadas por el mercado. Hace un par de días hicieron la segunda colocación de AT1 por 900 millones de dólares, con la que ya superan los 2 mil 200 mdd en este instrumento que es un híbrido entre capital y deuda.

Adicionalmente, grandes inversionistas como General Atlantic, que en México dirige Luis Cervantes, están anunciando que seguirán incrementando su participación dentro de Banamex ante los grandes espacios de solidez que en ellos detectan. De hecho, ya son nuevamente el cuarto lugar en depósitos bancarios y están sentando las bases para un crecimiento que, bromean, deberá durar otros 180 años.

REMATE ESPECULATIVO

La estrategia de Nu, dirigido en México por Armando Herrera, es colocar la mayor cantidad de créditos en el menor tiempo posible, lo cual parece una receta para el fracaso, como se ha demostrado históricamente. El caso más reciente en México fue en la privatización bancaria, que derivó en una crisis que sólo pudo ser atendida a través del Fobaproa y que tuvo un elevadísimo costo para el erario. Vale la pena recordarlo, Fobaproa es el nombre de una medicina que salvó los depósitos de las personas, que en ningún momento estuvieron en riesgo por la crisis de 1994-95.

Nu repite muchas de las prácticas que generaron la última crisis dentro del sistema financiero. Los datos de Nu comienzan a ser preocupantes. La morosidad del banco de David Vélez es de prácticamente 6.8%, es decir, casi tres veces por encima del promedio de la banca. Tienen un CAT de 148%, el cual es muy parecido al que tenían los bancos en la década de los 90.

REMATE INCLUIDO

Parecería que Nu está corrompiendo el proyecto de inclusión financiera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sido llevado por la ATDT, que dirige José Merino. No se trata de emitir cuentas exponencialmente ni aprovecharse de las necesidades de financiamiento con pocos requisitos para la población. El desproporcionado Costo Anual Total que cobra Nu hace rentable su operación, pero de ninguna manera posibilita el crecimiento sano y de largo plazo.

El desarrollo sano del sistema financiero exige que los miembros de la ABM, presidida por Emilio Romano, tengan principios de responsabilidad con las personas sobre la relevancia, no únicamente del acceso al crédito, sino de la preservación de los depósitos.

REMATE CORRECTO

La forma en la que Sader, encabezada por Columba López, está manejando los conflictos de su sector llama muy poderosamente la atención. Por un lado, no sólo ha logrado la reapertura de la frontera para el ganado en pie, sino la buena relación que ha construido con su homóloga de Estados Unidos, Brooke Rollings, que va más allá de las fotos y actos protocolarios, sino la manera en la que cerró la frontera al pollo de Brasil por problemas sanitarios.

REMATE APROBADO

El Senado de la República, presidido por Higinio Martínez, aprobó la Ley de Economía Digital, que es un paso fundamental para la modernización del país. Bien por ellos.

REMATE PREOCUPANTE

¿Qué le parecería que a la representación patronal dentro del IMSS, que dirige Zoé Robledo, se le asignaran 8 millones de pesos al año?