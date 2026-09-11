El Padre del Análisis Superior recomienda que se aprenda esta palabra: códiame. Muy pronto podría convertirse en una expresión común para hacer cualquier clase de transacción financiera.

La presidenta Claudia Sheinbaum está a punto de cumplir uno de los objetivos que se planteó: digitalizar la economía. Un trabajo que han realizado de manera conjunta el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez; la CNBV, presidida por Ángel Cabrera, y especialmente la Agencia de Transformación Digital, dirigida por Pepe Merino.

La ABM, presidida por Emilio Romano, está de acuerdo con la digitalización de la economía y sabe que, en el largo plazo, les convendrá porque disminuirá el costo de las transacciones con billetes y monedas, y les permitirá perfilar mejor nuevos productos y servicios a favor de la población, pero en el corto plazo les implica sacrificios que algunos han querido posponer.

Sin embargo, saben que la digitalización de la economía ya es un hecho y vale la pena acostumbrarse a codiar.

REMATE ARGUMENTADO

A la consulta pública que están realizando el Banco de México y la CNBV se suma la iniciativa para que el SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino, pueda decidir qué sectores económicos sólo podrán hacer operaciones financieras a través de transferencias electrónicas. El gobierno puede fácilmente poner el ejemplo haciendo que el pago de las casetas de peaje en las carreteras federales sólo sea por medios electrónicos y que todos los servicios públicos sólo puedan ser pagados a través de medios electrónicos.

En países como China, todos los servicios de transporte sólo pueden ser pagados a través de aplicaciones. En Sudáfrica, la ley establece que las operaciones por montos pequeños sólo pueden hacerse por medios electrónicos. En países como Egipto o Turquía es más fácil pagar por estos medios que con dinero en efectivo. India, que superaba a México en el uso de efectivo, logró disminuirlo sustancialmente mediante la aplicación de una suerte de CoDi, con la diferencia de que comprendieron mucho antes: que debía tener una orientación de mercado.

La popularización del uso de PIX, que es la versión brasileña de CoDi, es tan común, que se inventó el verbo pixear en el lenguaje cotidiano. Es tiempo de que los mexicanos nos acostumbremos a codiar.

REMATE PERDIDO

Quienes están totalmente perdidos en la digitalización de la economía son Anthony Hatoum y Octavio de la Torre.

El propietario de la cadena BBB quiere presionar al sistema financiero para que le mantengan o bajen la cuota por el uso de tarjetas y por eso lanzó un programa piloto para no aceptar tarjetas de crédito y débito en sus negocios. Su actitud es comprensible, pues está tratando de seguir siendo disruptivo en un sector en el que parece que se le está acabando la novedad.

El presidente de la Concanaco sigue en su intento de ser reconocido. No logró ser el representante de la IP ante los gobiernos de Morena, como alguna vez imaginó, y en su camino hizo mucho daño, como abrir la puerta a que Octavio Romero difuminara a los órganos de la iniciativa privada en el Infonavit, lo que ha disminuido gravemente el carácter tripartito de ese organismo. Las consecuencias ahí están: bastaría únicamente señalar que la cartera vencida ha crecido en medio de una opacidad creciente, en la que se están ahondando los problemas financieros.

La situación del Infonavit no era mala en la gestión de Carlos Martínez, puesto que este hombre respetó al Consejo y siempre tomó buenas decisiones financieras. De la Torre ahora se lanza como crítico de la banca exigiendo que bajen el precio de sus servicios. Lo que valdría la pena preguntar es cuántos líderes de comerciantes respaldan sus ocurrencias.

REMATE ILUMINADO

El PAS le garantiza que, antes de que termine este mes, el T-MEC estará ratificado. Ya algunos, como el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, han salido a colocarse una medalla que, cuando se dé, tendrá una participación tangencial, entre otras cosas porque tiene muy poco tiempo que sustituyó a Esteban Moctezuma en el cargo.

El hecho concreto es que el equipo negociador, encabezado por Marcelo Ebrard y Luis Rosendo Gutiérrez (secretario y subsecretario de Economía), ya está viendo prácticamente la luz al final del túnel, puesto que las negociaciones van sumamente avanzadas. De hecho, se tiene que tomar en cuenta que el gobierno de Canadá está tratando de subirse al acuerdo. Ayer, el primer ministro Mark Carney dijo estar listo para negociar de una manera justa el acuerdo comercial. En una de ésas, se van a quedar fuera del acuerdo comercial, tal y como lo deseó Donald Trump.