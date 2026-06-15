Emilio Romano está preocupado porque “todos le están preguntando por qué no te quiere Páramo” y añadió que “hasta Pepe Merino”. El sábado, cuando recibió estos mensajes, la respuesta fue que la actividad periodística del Padre del Análisis Superior (que se remonta en el periodismo financiero hasta 1988, que es la época en que conoció al hoy presidente de la ABM) no se guía por el cariño que pueda tener por una persona, sino por la opinión fundamentada en lo que bien puede definirse como análisis superior.

La querencia, pues, no tiene que ver con la opinión de las acciones que tome quien temporalmente es presidente de la ABM o su Comité de Dirección, sino con la opinión periodística que se puede tener sobre los hechos.

REMATE IMPORTANTE

Entre las preocupaciones de Emilio Romano, presidente de la ABM, es que “se te reitere que Banxico (gobernado por Victoria Rodríguez) no se debe sentir mal, al contrario, estamos presionando a todo el ecosistema público y privado en la digitalización de los pagos en México y con ello apoyar en la formalización de la economía”.

En algún otro mensaje señaló que “es importante que platiquemos cómo la banca está unida y alineada con el gobierno para lograr la digitalización de los pagos en México”. Tiene razón en cuanto a que es importante escuchar la versión que tiene la AMB sobre este tema. Lamentablemente, en reiteradas ocasiones que se le ha invitado al programa de Análisis Superior en Imagen Radio su equipo de comunicación ha dicho que su agenda está muy apretada, no tiene tiempo para dar entrevistas... a pesar de que incluso se les ha ofrecido hacer grabaciones fuera del horario del programa.

El tema relevante es que la digitalización de pagos en México no está avanzando como debería, a pesar de que es un tema fundamental para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, está trabajando de manera correcta en las modificaciones al SPEI y sus derivaciones.

También es un hecho que la ATDT, encabezada por Pepe Merino, está teniendo un papel fundamental en impulsar este proyecto bajo el principio de simplificación, no con base en una visión de bancos que se rehúsan a disminuir sus comisiones. Así pues, no se trata de un asunto de cariño o simpatía personal, sino de la visión que se puede tener no sobre dos versiones, en éste como cualquier caso hay mucho más, como las califica Romano ni tampoco un asunto de relaciones públicas, como lo ha resumido el presidente de la ABM.

REMATE PREOCUPANTE

El viernes fue detenido en Estados Unidos Carlos “N”, acusado de operaciones de delincuencia organizada. Los hechos que se le imputan habrían sido cometidos durante el sexenio de Enrique Peña. Lo que llama la atención es que hasta su detención seguía siendo funcionario de la dependencia que encabeza Alonso Romero, es decir, a pesar de que la propia ANAM y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, señalan que lo estaban investigando, seguía siendo servidor público.

REMATE APARECIDO

Desgraciadamente se está convirtiendo en una constante que cada que hay polémica, por decir lo menos, sobre una contratación de servicios públicos, detrás de ella esté el llamado Cártel de la Limpieza, que bajo muy distintas razones sociales opera José Juan Reyes Domínguez.

El problema no es que tenga muchos contratos, sino que la mayoría de ellos se encuentran en la frontera de la ley. En esta columna le hemos narrado los problemas laborales que tienen en contratos de limpieza con una gran cantidad de dependencias como el IMSS Bienestar, ISSSTE y la Secretaría de Salud donde, además, han fingido competencia. El caso más reciente es el contrato de Serprosep y Armour King, de Reyes Domínguez, que tienen representantes legales que se han visto implicados en acusaciones sobre tráfico de armas. Mucho de lo turbio termina en el Cártel de la Limpieza.

REMATE GOTERO

Hay quienes critican el trabajo de la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, porque no han caído “peces gordos” por corrupción; sin embargo, se trata de una opinión por lo menos injusta, puesto que hay muchos quienes, en su medida, también causan el mayor daño posible a la sociedad y servicio público. Que la dependencia haga grandes informes que parecen pequeños debe ser visto como un paso correcto para disminuir la corrupción y las conductas que son vergonzosas para toda la sociedad.

REMATE CURIOSO

Mientras el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, defiende los intereses de los comerciantes organizados e incluso pide a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, apoyos para su gremio, el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, prefiere cerrar vínculos con el gobierno.