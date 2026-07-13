Cambio de enfoque

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está cambiando el enfoque en cuanto a la atención a los retos. Se ha quedado atrás el tiempo en el que se negaba la existencia de problemas o se culpaba a los gobiernos anteriores u otras entelequias de lo que sucedía para evitar tomar responsabilidad directa sobre los hechos. Pemex se ha convertido en un buen ejemplo de este enfoque diferenciado: desde lo político, la Presidenta rompió con la mala tradición de Andrés Manuel López Obrador de nombrar a 90% leales y 10% capaces, y defenderlos hasta la ignominia. Víctor Rodríguez había llegado a la petrolera por una añeja amistad y compañerismo con la Presidenta desde su época de investigadores.

Ante los malos resultados lo quitó de la dirección y cuando se conoció la violencia con la que trataba a su esposa no lo defendió y dejó claro que se debía cumplir con la ley.

REMATE MEJORADO

Como director de Pemex nombró a Juan Carlos Carpio, quien ciertamente es un hombre con profundo perfil financiero, ya que él había sido el enlace en la reestructuración financiera de la petrolera, de la mano de las secretarías de Hacienda y Energía, encabezadas por Edgar Amador y Luz Elena González, respectivamente. Sin embargo, este hombre está implicándose en las áreas de operación de la petrolera para controlarlas desde su dirección general. Si bien domina la parte financiera, está en camino de dominar la operación para no salir con ridículos como el de su antecesor, que decía que le habían engañado sus segundos niveles. Quizá Víctor Rodríguez sólo usó ese pretexto para cubrir su gran cobardía.

Lo más probable es que quienes creen que el aspecto débil de Carpio es la operación, en el muy corto plazo se llevarán una gran sorpresa que disminuirá el lastre que ha sido Pemex desde hace ya muchos sexenios para las finanzas públicas.

REMATE DÉBIL

Esta estrategia de hacer que los funcionarios se apliquen en las áreas en las que podrían parecer menos hábiles también se puede ver en servicio exterior. Se aseguraba que con la llegada de Roberto Lazzeri a la embajada de México en Estados Unidos se perdería la gran cercanía que tenía Esteban Moctezuma con los consulados y las personas.

Lazzeri, quien ciertamente será vital en la revisión del T-MEC que lleva el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está demostrando gran empatía con los mexicanos, como su presencia puntual luego de la muerte de un mexicano en un incidente con el ICE. Moctezuma está probando que su papel ante la UE será el de impulsar la relación comercial.

REMATE ACTIVO

El cambio de actitud del gobierno de la presidenta Sheinbaum es que han pasado de una actitud que rondaba entre el negacionismo y la victimización también se puede ver en la manera que están reaccionado en materia informativa, puesto que ahora responden rápidamente y con datos ante las posiciones en contra de la administración federal. Desgraciadamente, el cambio no ha llegado a todas las áreas del gobierno. La dirección de CFE, encabezada por Emilia Calleja, sigue cometiendo los errores de Pemex en época de Víctor Rodríguez con una variante: juegan a la negrita de mis pesares.

REMATE MOVIDO

Vidal Llerenas está comenzando a dar resultados como director del IMPI, ya que entiende que es un puesto técnico y no un trampolín político, como lo usó Santiago Nieto, quien sigue aferrado a sacar al PAN del gobierno de Querétaro.

No sólo se reunió con los dirigentes de Fecomex, presidida por Iván Pérez, y los escuchó en su petición de establecer una cuota moderna y efectiva dentro de la ley a través de la cual la SACM, presidida por Martín Urieta, obtengan regalías por su trabajo, pero que no se usen para dañar a comercios que usan música que, en no pocos casos, ya pagan.

Llerenas determinó la creación de una comisión que se encargue de modernizar y poner dentro de la ley lo que durante los últimos 15 años ha sido una tabla que los comerciantes ahora consideran como injusta.

REMATE SANCIÓN

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, impuso una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol por el incumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el sistema Fan ID. La resolución determinó que la FMF, en su carácter de responsable del tratamiento de datos personales recopilados a través del sistema Fan ID, cometió dos infracciones: no informó adecuadamente a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles y no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar sus datos sensibles. El monto de la multa se determinó considerando la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos tratados y la capacidad económica de la FMF, de acuerdo con su declaración anual de impuestos.