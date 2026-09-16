Ataques y especulación

Muchos son los infundios y más las especulaciones que se han propalado sobre la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, que están totalmente alejados de la realidad. Es momento de que el Padre del Análisis Superior establezca puntos fundamentales.

La Junta de Gobierno de Banxico está integrada por cinco miembros. Jonathan Heath, Galia Borja, Omar Mejía Castelazo, José Gabriel Cuadra y la propia gobernadora, quien tiene el voto de calidad y es la vocera oficial de la Junta de Gobierno. Cuando alguno de los subgobernadores emite opiniones no representan la posición del banco.

Así que las decisiones que toma la Junta de Gobierno de Banxico no son de la gobernadora, por lo que tratar de personalizar las críticas a la gobernadora es una imprecisión... por decir lo menos. Algunos tratan de culpar a la gobernadora del nivel promedio que ha tenido la inflación en su periodo. Mucho más allá que la burbuja inflacionaria, se debió a una mezcla entre la pandemia y el corte de las cadenas de suministro globales, lo cierto es que la política monetaria logró contener el alza de precios.

Otra vez, las acciones son tomadas por un órgano colegiado, en el cual Edgar Amador, secretario de Hacienda, tiene voz, pero no voto, lo que ha permitido una inmejorable coordinación entre la política monetaria y la fiscal.

REMATE ESPECULATIVO

Sin embargo, esto ha servido para los amigos de las especulaciones para construir castillos en el aire. El más común es imaginar que con la aprobación del Paquete Económico para el año próximo el secretario de Hacienda dejará su cargo… Elementos, ninguno. Amador y su equipo están realizando un trabajo impecable para realizar un ajuste fiscal sin frenar el crecimiento económico.

Este trabajo llevará a que México mantenga el grado de inversión en por lo menos durante año y medio. Lo más importante, que regrese al crecimiento. Según estas especulaciones Amador dejaría la Secretaría de Hacienda para convertirse en subgobernador del Banco de México, en lugar de Jonathan Heath que termina su periodo, y al año siguiente llegar a gobernador porque Rodríguez Ceja no sería propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum... Rocambolesco, por lo menos.

Es un hecho que en el corto plazo la jefa del Ejecutivo deberá postular a un nuevo miembro de la Junta de Gobierno. Lo deseable sería que el perfil del próximo subgobernador fuera económico para suplir el espacio que dejará Heath.

Ya en ánimo de conspiración hay quienes aseguran que Luz Elena González dejaría la Secretaría de Energía para ocupar la de Hacienda, mientras que Jennifer Castillo pasaría de ser administradora de Grandes Contribuyentes para ser jefa del SAT, en sustitución de Antonio Martínez Dagnino.

Quienes siguen estas versiones hacen una liga especulativa en la que Castillo fue directora jurídica de Sener antes de ir al SAT y que, por lo tanto, se “sustenta” la hipótesis.

REMATE INFORMADO

Mucho más allá de las especulaciones que sólo son divertidas para quienes se sienten expertos con contactos especiales, el PAS establece que lo importante es juzgar los hechos.

Victoria Rodríguez y la Junta de Gobierno de Banxico han hecho un trabajo de excelencia, tan bueno o mejor del que hicieron las presididas por Agustín Carstens y Alejandro Díaz de León. Porque algo que ha caracterizado al instituto central desde que Miguel Mancera fue su primer gobernador es mantener la independencia para cumplir con el objetivo central de mantener la estabilidad de precios.

No habría ninguna razón para que la presidenta Sheinbaum cambiara en este momento tan complicado para las finanzas públicas al secretario de Hacienda. Mucho más allá de la popularidad y la especulación, que sólo es agradable en cafeterías y grupos de redes sociales, lo importante es la mejoría de la economía que va por buen camino.

No es cambiando a quienes están teniendo buenos trabajos como se consolida la estabilidad económica, control de inflación y crecimiento económico.

REMATE PERDIDO

Rafael Marín Mollinedo se quedó con las ganas de ser el candidato de Morena al gobierno de Quintana Roo. Cometió muchos errores, puesto que se vinculaba a gente de muy dudosa reputación y muchas veces le dijo a la gobernadora Mara Lezama que no tenía intención de contender.

REMATE NOSTÁLGICO

El gobernador de Baja California, Víctor Manuel Castro, sufrió un ataque de populismo al decir que se debería regresar a la estatización bancaria.

Sólo le faltó sacar una escultura de José López Portillo montado en un caballo o gritar “arriba y adelante” al estilo Luis Echeverría, ellos son los únicos presidentes que superaron en populismo a Andrés Manuel López Obrador.