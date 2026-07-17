Listos para el futuro

A 132 años de instituido por el barón Pierre de Coubertin, el Comité Olímpico Internacional (COI) se acreditó como ente inteligente, que modernizó y reconoció la profesionalización del deporte y la cultura física, muestra de ello es el anuncio realizado por el COI, a través del presidente de su Comisión de Atletas, Pau Gasol, relativo a la creación del programa Fit for the Future Olympian Grant (Apto para el Futuro Olímpico), mediante el cual, a partir de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano, Cortina 2026, cada atleta que participe en Juegos Olímpicos de Invierno o Verano podrá acceder a un apoyo de 10 mil dólares estadunidenses, independiente a su nacionalidad o resultados obtenidos en competencia.

Esta decisión representa un paso histórico y profundamente humano que reconoce que el mérito verdadero de un atleta olímpico no sólo es obtener una medalla, sino el enorme esfuerzo, disciplina, perseverancia y sacrificio que exige clasificarse a la máxima justa deportiva del mundo.

Los primeros atletas mexicanos en recibir este apoyo del COI, a través del Comité Olímpico Mexicano en 2027, serán quienes nos representaron en los Juegos Olímpicos de Milano, Cortina 2026: Donovan Carrillo (patinaje artístico), Sarah Schleper y Lasse Gaxiola (esquí alpino), Regina Martínez y Allan Corona (esquí de fondo).

En nuestro país, el camino hacia los Juegos Olímpicos suele estar marcado por importantes desafíos económicos, académicos, laborales y deportivos, los atletas prolongan sus estudios universitarios más tiempo que un estudiante convencional por exigencias del entrenamiento, concentraciones y competencias nacionales e internacionales, otros tienen que combinar su preparación con empleos de medio tiempo para continuar con su carrera deportiva, en este tenor, varios atletas dependen de becas, apoyos de gobierno o patrocinios privados que resultan insuficientes para cubrir costos de equipo especializado y asistencia a justas internacionales de clasificación, los gastos de preparación, recuperación médica, nutrición, transporte y alojamiento.

Por ello, el programa Fit for the Future Olympian Grant constituye un reconocimiento tangible al enorme compromiso que implica convertirse en olímpico, más allá del apoyo económico en sí mismo, este mensaje envía una señal poderosa al Movimiento Olímpico: que cada atleta merece ser valorado por el largo recorrido que realiza para llegar a la élite deportiva internacional.

En este contexto, desde la Asociación de Olímpicos Mexicanos expresamos el reconocimiento al COI, a su presidenta, Kirsty Coventry, y a la Comisión de Atletas por impulsar una medida inclusiva, solidaria y visionaria que fortalecerá el bienestar de miles de atletas alrededor del mundo y que, sin duda, constituirá un apoyo significativo para deportistas mexicanos que diariamente luchan por representar con orgullo a nuestro país en el escenario olímpico.

Ser olímpico es mucho más que competir en unos Juegos, es dedicar una vida a la excelencia, y este nuevo apoyo reconoce precisamente ese extraordinario esfuerzo, la subvención Fit for the Future Olympian Grant complementa los programas de apoyo existentes, se prevé que cerca de 14 mil atletas olímpicos, por olimpiada, puedan optar a una subvención de 10 mil USD por cada edición de los Juegos Olímpicos en la que compitan.

Si un atleta olímpico decide no solicitar esta subvención, su asignación permanecerá en el fondo para beneficiar a futuros atletas olímpicos.