El diálogo social para el desarrollo está en el Consea

La conformación del Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental (Consea) representa una oportunidad histórica para México: es la posibilidad real de construir acuerdos duraderos entre quienes generan empleo y quienes representan a los trabajadores.

Que 24 organizaciones sindicales y 12 organismos empresariales hayan refrendado su voluntad de diálogo es una señal clara: la sociedad productiva está dispuesta a asumir responsabilidades compartidas para enfrentar los retos económicos, laborales y ambientales que nos desafían.

El diálogo social es una herramienta para generar confianza y certidumbre. En un país donde la polarización y la desconfianza suelen paralizar decisiones, el Consea puede convertirse en un mecanismo que traduzca coincidencias en políticas públicas y en acciones concretas.

Para lograrlo, es indispensable que este espacio funcione con reglas claras de gobernanza, comisiones temáticas con objetivos medibles y una agenda que priorice resultados tangibles para las personas y las empresas.

Entre los aciertos del proceso está la decisión de crear comisiones especializadas y Consea estatales.

No existe una receta única para todo el país; por ello, llevar el diálogo a las entidades federativas permitirá adaptar propuestas a realidades locales y acelerar su implementación.

La agenda propuesta, deducibilidad de prestaciones, medio ambiente, Infonavit, relaciones internacionales y salud es pertinente. Pero la diferencia entre una buena agenda y una agenda efectiva radica en la implementación.

Es necesario que las mesas técnicas integren a la academia, centros de investigación y sociedad civil, y que sus conclusiones se traduzcan en propuestas de políticas públicas, indicadores y plazos.

Un punto central es la relación entre diálogo social y competitividad. Si queremos que más mipymes se integren a cadenas de valor y que el empleo formal crezca en calidad, necesitamos políticas que combinen incentivos, financiamiento y acompañamiento técnico.

La legitimidad del Consea dependerá de su transparencia y rendición de cuentas. Publicar progresos, indicadores y resultados permitirá evaluar su impacto y ajustar estrategias.

México necesita espacios donde la responsabilidad colectiva se traduzca en soluciones. El Consea tiene el potencial de ser uno de ellos.

Si lo aprovechamos con rigor técnico, voluntad política y compromiso empresarial y sindical, podremos construir acuerdos que impulsen empleo de calidad, desarrollo regional y una economía más competitiva e incluyente.

Ése es el desafío que hoy tenemos frente a nosotros.

*Presidente Nacional de la Coparmex