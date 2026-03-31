La atención de la salud evoluciona y nosotros también: el nacimiento de Funsamex

Las necesidades del sector salud evolucionan constantemente y requieren respuestas inmediatas y estratégicas. Después de ocho años y medio de trabajo, Fundación Cáncer Warriors de México, Asociación Civil, evoluciona a Fundación para el Fortalecimiento de la Salud en México (Funsamex), A.C.

Como presidente fundador de nuestra organización, creada en 2017, asumo hoy el compromiso y la responsabilidad de encabezar esta nueva etapa institucional. Funsamex nace con el respaldo de casi una década de trabajo sostenido, durante la cual hemos tenido la posibilidad de beneficiar a más de 250,000 personas en México, en su mayoría pacientes diagnosticados con cáncer y sus familias.

Este recorrido ha sido sólido y constante. Se ha consolidado a través de resultados concretos en el ámbito legislativo, social, de vinculación gubernamental, así como en la construcción de alianzas nacionales, regionales y globales y, por supuesto, en el acompañamiento a pacientes. Destaca la reforma de 12 leyes —tres de carácter federal y nueve de carácter estatal— enfocadas en la protección laboral de madres y padres de niñas y niños con cáncer, así como en la creación de nuevos derechos para personas trabajadoras adultas, que permiten la realización del diagnóstico temprano de hasta seis tipos de cáncer: mama, cervicouterino, próstata, testicular, endometrio y piel.

De forma paralela, impulsamos iniciativas que han contribuido a posicionar el cáncer en la agenda pública nacional, como #ElCáncerEnLaAgenda y #UnDíaContraElCáncer, orientadas a promover la prevención, la detección oportuna y la corresponsabilidad social en materia de salud.

Asimismo, desarrollamos programas de acompañamiento, como Propacán, a través del cual hemos brindado apoyo directo a más de 2,000 pacientes oncológicos, facilitando el acceso a servicios, la adherencia a tratamientos y la navegación dentro del Sistema Nacional de Salud.

Esta experiencia nos dejó una enseñanza clara: la atención del cáncer forma parte de un ecosistema más amplio en el que convergen enfermedades crónicas, factores de riesgo, determinantes sociales y capacidades institucionales. A partir de esta lectura surge Funsamex.

La Fundación para el Fortalecimiento de la Salud en México amplía su objeto social para atender otros padecimientos prioritarios, manteniendo el compromiso con la atención del cáncer como eje central, incluyendo pacientes con tumores sólidos y ampliando su alcance a cánceres hematológicos.

A partir de inicios de marzo, nuestro trabajo incorpora también la prevención, la promoción de estilos de vida saludables, el envejecimiento digno y el bienestar en personas mayores, así como la atención de enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo —de manera enunciativa más no limitativa— padecimientos como la diabetes, enfermedades renales y cardiovasculares, así como enfermedades de baja prevalencia.

Este nuevo enfoque nos permite operar con una visión integral de la salud, en la que la prevención, la detección oportuna, el acceso efectivo a servicios médicos y el acompañamiento multidisciplinario de pacientes se consolidan como pilares fundamentales, junto con la reducción de factores de riesgo —como el consumo de tabaco y alcohol— y el impulso de políticas públicas, como los impuestos saludables.

Funsamex representa, en esencia, una evolución institucional: consolidamos lo construido y ampliamos su alcance. El propósito permanece; la causa se expande, y nuestra incidencia —con implementación— buscará permear de manera integral para contribuir al fortalecimiento de nuestro entorno social.