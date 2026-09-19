En la conmemoración del Día Internacional de la Paz, tenemos ante nosotros un mundo en el que escasea peligrosamente ese bien esencial. Las comunidades se ven sacudidas por la violencia y las divisiones, los conflictos están aumentando en magnitud y complejidad, traspasando las fronteras y causando un sufrimiento enorme.

Está fallando el diálogo, es difícil hallar soluciones y la solidaridad mundial brilla por su ausencia, aun así, en todo el mundo, la gente está demostrando que no somos impotentes. Los voluntarios, los activistas, los líderes de la sociedad civil, el personal de mantenimiento de la paz y los agentes del establecimiento de la paz están tendiendo puentes, uniendo a las comunidades e impulsando el diálogo, acción tras acción, están construyendo la paz desde la base.

Al igual que el lema de este año —“Invertir en la paz: para todos, en todas partes y todos los días”—, estos paladines de la paz nos están demostrando que alcanzar la paz no es algo pasivo ni automático, es una decisión activa y deliberada de invertir en un futuro mejor, construyendo comunidades inclusivas en las que pueda afianzarse la paz, invirtiendo en el desarrollo sostenible: en la salud, la educación, la nutrición y la protección social de las personas, tendiendo puentes para superar las divisiones y garantizando que se escuchen todas las voces, protegiendo los derechos humanos y la dignidad inherentes a toda persona y reforzando las herramientas de la paz que sabemos que funcionan: la diplomacia, el diálogo, la negociación y el mantenimiento de la paz.

En el Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre, dejémonos inspirar todos por la valentía de quienes defienden la paz en los barrios, las aulas y las comunidades, e instemos a los líderes mundiales a que inviertan en un futuro pacífico para todos.

*Secretario general de Naciones Unidas.