Si de verdad quieren ganarle a Morena

Es un gran gesto de Adrián, ha dicho Santiago Taboada, secretario de Acción Política del PAN. Adrián es el alcalde de Monterrey: el priista Adrián de la Garza. El gran gesto fue registrarse hace unos días para tratar de ser candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León. No dejaría de ser priista, partido que seguramente lo designará por aclamación. Si supera a los otros aspirantes panistas —no debería tener problema si el criterio es postular al perfil más competitivo—, y dado que el PAN ha subrayado que no hará alianza con el PRI en ningún lugar del país, Adrián podría ser candidato común de ambos partidos: cada uno obtendría votos por su cuenta, sin necesidad de formar una coalición, pero Adrián los sumaría. De convertirse en abanderado común, entraría a la contienda como un rival muy difícil para Morena y el gobernante MC. Algo similar podría ocurrir con el senador priista Mario Zamora en Sinaloa, con el alcalde panista de Hermosillo, Antonio Astiazarán, en Sonora, y con el alcalde panista de la capital, Marco Bonilla, en Chihuahua. Por citar cuatro entidades. Pero habría más. Por eso, en estas semanas veremos cuánto interés tiene la dirigencia nacional del PAN de vencer a Morena. Supongo que sería un gran gesto acercarse a quien se tenga que acercar, si de lo que se trata es de derrotar al régimen de la 4T.