México en el año récord de periodistas asesinados

No quiero dejar pasar el apabullante informe 2025 del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), que registró una cifra récord de periodistas asesinados: 129. El CPJ puntualiza que dos terceras partes de esos crímenes se concentraron en Israel y la Franja de Gaza: 86 en total. Sudán, con nueve casos, ocupa el segundo lugar de la trágica lista.

En tercer sitio aparece México, con, según el propio reporte, “al menos seis asesinatos”, lo que representa un repunte frente a los cinco de 2024 y los dos de 2023. Los siete casos documentados en América Latina (Guatemala, dos; Perú, dos; Colombia, Ecuador y Honduras, uno cada uno) apenas superan la cifra mexicana.

Cuatro periodistas murieron en el conflicto entre Rusia y Ucrania: dos menos que en México. El CPJ subraya que el ejercicio periodístico en el mundo se desarrolla en condiciones cada vez más riesgosas, y que tanto la libertad de prensa como la seguridad de los informadores muestran un deterioro sostenido. En 2025, además, la suma de periodistas encarcelados y/o sometidos a abusos legales registró un máximo histórico.

De México se destacan situaciones ampliamente conocidas: “una cultura de impunidad y un fracaso persistente para castigar a quienes matan periodistas”; “debilidad del Estado de derecho”; “grupos criminales que se mueven a sus anchas”. Como remate, se indica que, junto con la India, al menos un periodista ha sido asesinado en México en cada uno de los últimos 10 años.