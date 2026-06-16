Inigualable oportunidad para Morena

La dirigencia nacional de Morena confirmó ayer que el lunes 22 iniciará el registro de aspirantes a candidatos a las 17 gubernaturas en disputa el próximo año. La fórmula será la conocida: los ganadores de una serie de encuestas se convertirán primero en coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y luego en candidatos. Morena aprovechó el vuelo para informar que ya tiene secretario de Organización: el experimentado Manuel Jesús Zavala tomará el cargo abandonado por Andrés Manuel López Beltrán. En cuatro de las 17 entidades, el candidato buscará relevar a gobernadores que se encuentran bajo la mira de Estados Unidos por sus supuestos nexos con grupos criminales: Rubén Rocha (Sinaloa), Alfonso Durazo (Sonora), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán) y Marina del Pilar Álvarez (Baja California). La lista podría subir a nueve con los de Colima, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. También se sustituirá a una figura tan cuestionada como Layda Sansores (Campeche). Morena tiene ante sí una oportunidad extraordinaria para marcar un cambio profundo de personajes y símbolos. Para abrir paso a una nueva generación que, como establece la ley que impulsaron y votaron recientemente, asegure que quienes lleguen acrediten buena reputación, ausencia de escándalos de corrupción y de vínculos con el crimen organizado. La circunstancia le abre una inigualable oportunidad.