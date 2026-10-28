Conversé ayer en la radio con Grecia Quiroz sobre la movilización del próximo domingo para recordar el primer año del ajusticiamiento de Carlos Manzo. La viuda de Carlos y alcaldesa de Uruapan concluyó con una dura crítica a la falta de acompañamiento, a la traición de Juan Manzo, hermano de Carlos y subsecretario de Gobierno de Michoacán. Juan, un hombre por lo general prudente, pidió la réplica y explotó. Acusó a Grecia de encubrir a un “círculo íntimo” en la alcaldía que en mucho tendría que ver con el asesinato del 1 de noviembre de 2025. Después, soltó: “Grecia no era la esposa de Carlos y ella no lo aclara, no habla con la verdad. Grecia no fue esposa de mi hermano. Tuvieron dos hijos, efectivamente, pero no vivían juntos. Carlos sólo vivió con Grecia los últimos 15 días de su vida, a petición de Grecia, por unas supuestas amenazas”. Le pregunté si era incorrecto también llamarla viuda. “Viuda, pues sí, al igual que la otra viuda, la mamá de la otra hija de Carlos”, respondió. Más grave aún me pareció su afirmación de que Grecia y varios de sus colaboradores en el Ayuntamiento mantienen relación con la delincuencia organizada que flagela a Uruapan y que habría asesinado a Carlos. “Es la doble tragedia que ha vivido mi familia: la muerte de Carlos y lidiar con el Movimiento del Sombrero”, finalizó. Esquilo pisa Michoacán. Como si hiciera falta.