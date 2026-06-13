Gol de la Presidenta, autogol de Rosa Icela

I

Tradicionalmente cuidadosa y ajena a los arranques pendencieros, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, insinuó el jueves que intereses ajenos se aproximaban a la Ciudad de México a fin de reforzar la manifestación de las madres buscadoras que intentaría llegar al Estadio Azteca. Sugirió así que el movimiento de los desaparecidos necesitaba de vitaminas y suplementos, porque por sí solo carecía del vigor para conmover y convocar a los mexicanos. Creo que es una expresión que puede acompañarla, para mal, durante el resto de su carrera. Un autogol incomprensible, como aquel de la defensa de Serbia en la Bombonera de Toluca. Pero, bueno: errores fueron cometidos dentro y fuera de los muros de Troya, escribió Horacio.

II

Cuestioné la decisión de la presidenta Sheinbaum de no asistir a la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca. Partía de una tesis simple: el temor a un abucheo colosal de 80 mil personas. Acepto que me equivoqué. No tanto por la extraordinaria fotografía alternativa que regaló y se regaló con la camiseta verde en un deportivo popular, bien arropada por los suyos. Puede ser, con mucho, una de las mejores imágenes de su sexenio. La verdadera virtud de su ausencia estaría en la demostración de que, en eventos como esos, no hace falta ya un tedioso jefe de Estado alargando el tiempo. Basta de protocolos arcaicos. Creo que nadie la extrañó el jueves: ni para adorarla ni para desaprobarla. Fue un buen gol suyo al inicio del torneo. La Presidenta no se perdió en la esterilidad de un supuesto deber. Empujado por la FIFA, además.