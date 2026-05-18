El detector de mentiras de Luisa María Alcalde

En un momento en que Palacio Nacional retoma con fuerza el discurso de que nadie le arrebatará la transformación al pueblo de México, se anuncia que comenzará a difundirse un programa especial semanal para detectar mentiras. Lo coordinará la hasta hace días presidenta de Morena, hoy consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde. El objetivo, dijo la presidenta Sheinbaum, será desmentir, en grande, “la demasiada información noticiosa que lleva falsedades y aumentar la información para que el pueblo de México se informe de manera directa”. No sería una sorpresa que la nueva emisión se concentre en los seis, ocho, diez medios y periodistas que fueron el foco obsesivo de las calumnias de Palacio Nacional entre 2018 y 2024. Sería el resurgimiento del lopezobradorismo abusivo que parecía superado. Resulta interesante, por lo demás, que el proyecto haya sido encomendado a una funcionaria que debería encarnar una imparcialidad de Estado y cuya opinión pesa en asuntos legales relacionados con los medios de comunicación. Habrá que ver. La instrucción es resguardar el derecho a la información. ¿El derecho de los ciudadanos que, en libertad, deciden a quién leer, ver, escuchar, seguir? La Presidenta remató la presentación del detector de mentiras con el anuncio de que pedirá a su gobierno que avance para que “los medios alternativos sean reconocidos como medios”. Arrancan esta semana.