La cuenta bloqueada de Rosario Robles

Agradezco la lectura y respuesta de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de Peña Nieto, encarcelada tres años por el régimen de López Obrador y hoy libre de cargos penales.

Concluí mi texto de ayer con la duda de si, el descongelamiento de dos cuentas de Rubén Rocha para recibir tres pensiones distintas significaba que todos los mexicanos gozarían de la gracia de la justicia y tendrían a salvo esos ingresos. Pregunté: “¿Imaginan a la autoridad dándole un trato así a Rosario Robles, por ejemplo? Yo no”.

Me dice Rosario: “En 2019, me cancelaron mi cuenta de 20 mil pesos sin orden de un juez. Hoy sigo litigando el desbloqueo. Me investigó *Santiago Nieto en la UIF hasta por debajo de las piedras. Investigó a toda mi familia. No encontraron nada y, aun así, mantuvieron el congelamiento. Seguimos litigando y logramos ganar en el Tribunal Administrativo. Sin embargo, la UIF metió un recurso señalando que, según ellos, había presunción de uso ilícito de esos 20 mil pesos. Volvimos a recurrir al Tribunal y acabamos de ganar, hace 15 días, con el argumento de que el proceder de la UIF era inválido. Más que recobrar esa cuenta de 20 mil pesos, mi problema es que me tienen bloqueada en el sistema financiero. No puedo cobrar mi pensión del ISSSTE ni mis ahorros. A mí no me han aplicado el desbloqueo parcial para que pueda cobrar mi pensión. No. Es una saña total a pesar de que les hemos ganado todos los recursos legales. Sigo bloqueada, no puedo tener una nueva cuenta. Todo esto, a pesar de que nunca me encontraron nada”.

Lo dicho ayer: la gracia es sólo para los amigos.