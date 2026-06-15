Beatriz Mojica y la buena reputación de Morena

Un estudio sobre el gasto en plataformas digitales en mayo de los precandidatos de Morena al gobierno de Guerrero puede ilustrar cómo se están haciendo ciertas cosas. Es un trabajo basado en la biblioteca de anuncios en Meta. Un ejemplo: el gasto de Beatriz Mojica en publicidad pautada en Facebook ascendió a un millón 368 mil pesos, y algunos de los destinatarios habrían sido páginas inexistentes, fantasmas. Otro: la inversión de Mojica superó por diez la de quien sigue, Estela Damián, con 137 mil pesos. El estudio abre la pregunta inevitable de si Morena está vigilando la promoción personal de sus aspirantes, en Guerrero y los 16 estados donde, en menos de un mes, deberán conocerse los nombres de quienes, a través de una encuesta, serán designados coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y, por tanto, los candidatos a gobernador. Dejo la interrogante porque, desde marzo, Morena anunció que !te en mayo, legisladores como la senadora Mojica votaron para fortalecer los requisitos de integridad de todos los aspirantes a cargos de elección popular; para que acrediten buena reputación, sin escándalos de corrupción ni vínculos con el crimen organizado. Queda un mes.