Aclarado el axioma de Alessandra

No, no, no en esta ocasión”. Es la respuesta del presidente del PAN, Jorge Romero. Y es clara. Confirma así una decisión que califica de estratégica y no negociable: no irán en alianza con el PRI ni MC en ninguna elección de 2027. El viernes le pregunté cómo entendía el “axioma de Alessandra Rojo de la Vega”, alcaldesa de Cuauhtémoc que derrotó a Morena en 2024 en una coalición con los tricolores, que dio un resultado a su favor de 156 mil votos contra 145 mil de los guindas.

Según Alejandro Moreno, presidente del PRI, esa victoria es improbable el año entrante si Alessandra compite sólo por uno de los partidos. Romero despliega entonces una fórmula: las alianzas muchas veces restan. “Tenemos perfectamente medido que un número muy importante de votos que en 2024 no fueron para el PAN, volverán si el PAN compite solo”, me dijo ayer. Es una hipótesis. Pero, a estas alturas, desmonta el axioma. La regla del juego está resuelta. ¿Y Alessandra?, le digo.

“La marca personal de Alessandra Rojo de la Vega gana en Cuauhtémoc. Lo saben enfrente, lo sabemos nosotros, lo sabe ella. Es una gran mujer. En Acción Nacional la respaldamos con todo nuestro ser. No es panista y creo que no le interesa serlo. Pero en el PAN es un ejemplo de ciudadana con ganas, con pantalones; alguien que confronta al régimen mientras gobierna. Nuestra querida Alessandra tiene todo el futuro del mundo: con Acción Nacional y con la gente”. Aclarado.