Los retos de fondo para las inversiones turísticas

No sería extraño si en el discurso de apertura del Tianguis Turístico que arrancará en Acapulco este lunes, la secretaria Josefina Rodríguez se enfoque al turismo comunitario o a cómo este sector puede generar bienestar a más mexicanos.

Pero si en el evento de inversiones previo quiere realmente promover una discusión seria sobre cómo alentar el crecimiento del sector, sería importante revisar y establecer compromisos en aspectos como los siguientes:

Contar con una estrategia de manejo de crisis, cuya ausencia ha sido más que evidente ante problemas como la captura y muerte de El Mencho y ahora el tirador desquiciado de Teotihuacan.

Certeza jurídica. Si bien en enero en España, los empresarios de ese país no acusaron recibo por los cambios al Poder Judicial, es una preocupación creciente y más con el fallo de la Suprema Corte sobre el uso publicitario de los elementos culturales mayas.

Inseguridad. El crimen organizado sigue afectando a los destinos turísticos y no sólo eso, sin que en plazas que han destacado por su seguridad como Los Cabos existen indicios preocupantes de extorsiones y control del comercio de bebidas alcohólicas.

Falta de vivienda digna para los trabajadores del turismo, así como rezagos en la infraestructura de los destinos más exitosos.

Sobrerregulación y costos excesivos, como es evidente con los temas laborales.

No son problemas insalvables, pero es el momento de actuar para que México no siga perdiendo competitividad turística.

DIVISADERO

Mérito ciudadano. Pocos empresarios mexicanos han hecho un trabajo tan sólido y tan comprometido con la comunidad como Carlos Constandse, uno de los socios fundadores de Grupo Xcaret.

Como presidente de la Cruz Roja en Quintana Roo lleva años de compromiso personal y gracias a su calidad moral y don de gente ha logrado sumar a muchas personas adineradas a la causa de apoyar a los otros sin querer nada a cambio.

Carlos también impulsó la creación del principal parque público en Cancún y siempre ha estado dispuesto a colaborar donde se le necesita.

Más allá de que la gobernadora Mara Lezama le haya entregado la medalla al Mérito Ciudadano Sigfrido Paz Paredes con motivo del 56 aniversario de Cancún, él es un ejemplo de que se puede ser exitoso en lo económico, discreto en lo personal y solidario con los seres humanos.

Neto, ¿es Neta? Hoy Ernesto Coppel, el fundador de los hoteles Pueblo Bonito, presentará en Los Cabos el libro que escribió el autor de esta columna sobre su vida.

Con un sentido del humor insuperable y un arrojo propio de un corredor de F1, quizá el mejor ejemplo que ha dejado es su capacidad para trascender los grandes retos económicos y personales, sin perder su amor por la vida.

Marina. El lanzamiento del proyecto Costa Nayarit, cuyo eje es una marina en el municipio de Compostela, le sigue sumando piezas a esta entidad que se está convirtiendo en el nuevo gran polo de desarrollo turístico en México.

Allí se prevén inversiones superiores a los 20 mil millones de pesos, para desarrollar un destino náutico que tiene atractivos como las Islas Marietas y la pesca deportiva.

Si las autoridades de la Secretaría de Marina permiten en un futuro próximo visitar de forma ordenada las Islas Marías, allí habrá otro gran motivo para navegar por las costas de esa entidad.