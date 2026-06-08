Pueblo Bonito abre un hotel Vantage en San Miguel

SAN MIGUEL DE ALLENDE.— Hace 15 años Ernesto Coppel, fundador del Grupo Pueblo Bonito y de Quivira Los Cabos, propuso construir aquí su primer hotel fuera de una playa que inauguró hasta la semana pasada.

Con una inversión de 70 millones de dólares, Pueblo Bonito Vantage de 110 habitaciones competirá en el segmento de lujo con otros establecimientos como el Acqua y el Rosewood.

En sus cuatro hoteles de Los Cabos y dos en Mazatlán, el club vacacional o de “tiempos compartidos” juega un papel relevante en el modelo de negocio de esta cadena, donde más de 80% de sus huéspedes provienen de Estados Unidos.

La pregunta que responderá el mercado es si esos estadunidenses, clientes de Pueblo Bonito, volarán a Querétaro o al Bajío para vacacionar en San Miguel, que históricamente ha sido uno de los destinos de ciudad favoritos de los habitantes de ese país.

La otra opción sería volar a la Ciudad de México y después trasladarse por carretera.

La principal ventaja competitiva del segundo hotel con el distintivo Vantage, la categoría más alta de Pueblo Bonito, es que desde todas las habitaciones se ve la famosa basílica, el inmueble insignia del que se ha convertido también en un popular destino de bodas.

En San Miguel de Allende viven más de 12 mil estadunidenses y más de 20 mil extranjeros; también hay alrededor de 9 mil cuartos de hotel, muchos de ellos boutique.

Además de su ambiente, su oferta cultural y arquitectura, en este destino se han desarrollado otros segmentos como el turismo enológico y el de aventura.

Con un salón para convenciones, un SPA, buena gastronomía en sus centros de consumo y una cuidada decoración de estilo mexicano, el hotel que dirige Lucy Ruiz, quien trabajó para Ritz Carlton, ampliará la oferta de convenciones y viajes de incentivos. También representará un reto para esta cadena, que dirige Roberto Tussi, ampliar su presencia en el mercado nacional y vender membresías para su club vacacional, como lo hace en Los Cabos y Mazatlán.

En la inauguración estuvieron Lupita Robles y Claudia Villaseñor, las secretarias de Turismo y de Economía de Guanajuato, respectivamente, quienes ofrecieron a Pueblo Bonito el respaldo del gobierno de la entidad.

El sábado 6 de junio hubo una cena de la Fundación Letty Coppel, la otra propietaria de la cadena, quien desde hace dos décadas apoya a las personas y familias vulnerables de los destinos donde se encuentran sus hoteles.

A través de una cena y una subasta, la fundación recaudó alrededor de un millón de pesos con los que iniciará su labor en San Miguel.

La mayoría de los donadores fueron empresarios de Sinaloa, quienes mostraron la cultura de la generosidad arraigada en ese estado, en general, y en la familia Coppel en particular, como recordó José Luis Mogollón, presidente del Consejo.

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Top ten.— En la última edición del Barómetro del Turismo de la ONU Turismo, cuya secretaria general es Shaikha Al Nowais, México pasó del sexto al séptimo sitio en el top ten de los países que reciben más turistas.

En el sexto sitio aparece China, pero sin datos reportados; aunque son cifras preliminares, la Secretaría Turismo ya tomó contacto con Madrid para revisar la metodología.

En las metas de gobierno de la presidenta Clauida Scheinbaum, México debería estar en el top 5 al fin de su sexenio.