El "huracán" Josefina agita Sectur

Aunque en el discurso oficial la Secretaría de Turismo, que lleva Josefina Rodríguez, reconoció avances en el último Tianguis Turístico respecto al celebrado hace dos años en el mismo puerto, en realidad la funcionaria está molesta por la organización del evento.

Fue notable la reducida asistencia de compradores internacionales, otra consecuencia de la falta de recursos para la promoción, pues antes eran invitados por el gobierno de México, lo que ahora no sucedió.

Por lo que las pymes turísticas que hacen un esfuerzo para asistir a la feria no vieron los resultados económicos que esperaban con las posibles transacciones comerciales que lograrían con los comprados extranjeros.

La gota que derramó el vaso fue el apagón en plena inauguración del Tianguis, pues en el principal evento del año para la Secretaría de Turismo, Mundo Imperial “hizo el oso” al dilatarse 20 minutos en echar andar su planta.

Desde entonces, la Secretaría de Rodríguez parece “huracán acapulqueño” y este 30 de mayo se avecinan varios cambios en la dependencia.

Más que “rodar cabezas” haría falta replantear el modelo del Tianguis para que genere muchos más negocios; una reingeniería como la que volvió a Fitur la feria de turismo número uno del mundo.

Miguel Aguiñiga tiene poco tiempo de haber llegado como jefe de la Unidad de Promoción de Sectur y, aunque ya había decidido mover a Emmanuel Rey de la Dirección de Promoción a la de Inversiones, no le quitó la responsabilidad del Tianguis, en el que venía trabajando un año atrás.

Entonces hubo dos capitanes y falta de claridad en las cadenas de mando, lo que contribuyó al desorden.

Precisamente, Emmanuel Rey será uno de los funcionarios que dejarán Sectur, después de que arribó con Rodolfo López Negrete al extinto Consejo de Promoción Turística a finales del gobierno de Felipe Calderón y que había sobrevivido incluso con Miguel Torruco en Sectur, tras el triunfo de la 4T.

Conocedor de la promoción pública y políglota, ha sido criticado en los últimos años por estar alineado a Crea, la empresa de CIE que dirige Rodrigo Hurtado, la única ganadora por el cierre del CPTM.

Se van también Ernesto Velázquez, director de Ferias, y Ana Montaño, la particular de Rodríguez y en su lugar llega Lizeth Ricaño.

Se habla de otros cambios que no pudieron ser confirmados.

Lo único que hoy brinda calor a la secretaria Rodríguez, ante tantas “corrientes frías”, es Sol, una perrita labradoodle que le regaló Quirino Ordaz, embajador de México en España, y que ahora deambula por el octavo piso del edificio de Masaryk.

DIVISADERO

El 14 de mayo fue el 43 aniversario luctuoso de Miguel Alemán Valdés y, en la fundación del expresidente, Marco Miguel, mexicano con un doctorado y quien trabaja en la Universidad de Harvard, dictó una conferencia.

Hace 74 años Alemán inauguró el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y hoy Miguel lo encontró en ruinas a su llegada; así es que el académico preguntó por qué los mexicanos ya no podemos pensar en grande, interrogante que inició una crítica demoledora al momento que vive el país.

Entre los asistentes estaba otro Miguel, el exsecretario de Turismo Torruco, quien a cada golpe en contra de la 4T se retorcía en su asiento como “almeja con limón”; a su llegada nadie se acercó a platicar con él y salió apresurado al concluir la diatriba.