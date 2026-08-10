Los estadunidenses están fatigados de venir a México

Cómo si se tratara de un rompecabezas, las piezas de la caída de la llegada de turistas internacionales por vía aérea a México se van acomodando y no cabe duda que hay una actitud de cansancio de los viajeros estadunidenses por venir a los destinos nacionales.

Desde el inicio de la pandemia, los viajeros de EU llegaron en tropel a México, por haber sido uno de los pocos países que se mantuvieron abiertos.

Pero hasta “la belleza cansa” y otros destinos no sólo reabrieron, sino que lo han hecho a mejor precio y se han promovido más intensamente.

El impacto del cierre del Consejo de Promoción Turística, la “cantaleta” de la que se ha quejado el actual gobierno mexicano, provocó numerosas quejas, pero no todos los hoteles y destinos turísticos han sabido reaccionar para reponer los espacios que dejó abiertos la federación.

Tanto Quintana Roo, a través del Consejo de Promoción turística del Estado (CPTQ) como el fondo de producción turística de Los Cabos (Fiturca), han hecho un trabajo consistente, pero sigue faltando el impacto del Derecho de No Residente que canalizaba la Federación.

México sigue teniendo grandes atributos, como la amabilidad de la gente, la biodiversidad, la cultura, la gastronomía; pero siempre hace falta mostrarlo de manera distinta.

A finales de julio, un artículo de John Grant, jefe de análisis de Official Airline Guide (OAG), llamó mucho la atención, pues documentó en la temporada de verano que está terminando una reducción de un millón de asientos menos hacia México contra el verano de 2025.

Ello incluye el colapso de la aerolínea estadunidense Spirit, pero también bajas importantes de prácticamente todas las aerolíneas de ese país.

Las razones a las que alude el analista son precisamente esa fatiga de los estadunidenses por venir a México; el tipo de cambio peso-dólar, que ha encarecido 8% en el último año los productos turísticos en nuestra moneda y, además, la guerra contra Irán y el aumento de la turbosina.

La diversificación de mercados, la capacidad de los destinos y empresas para modernizar su oferta son algunas de las fichas ganadoras para el futuro inmediato, pero la situación es compleja y la solución no está a la vuelta de la esquina.

DIVISADERO

Compartir la felicidad... Este fin de semana Carlos y Noemí Constand celebraron sus 55 años de vida en común.

Carlos, junto con dos de sus hermanos y Miguel Quintana Pali, fueron los fundadores del Grupo Xcaret, que evolucionó para convertirse en una de las empresas turísticas más potentes del sureste mexicano.

Además del sentido de innovación del grupo y de ser el principal generador de empleos en Quintana Roo; Carlos y Noemí son un ejemplo de cómo puede evolucionar una pareja a lo largo del tiempo.

Ambos han hecho un trabajo destacado en la Cruz Roja Nacional, en donde él es vicepresidente; también donaron un parque público a la comunidad y han sido un ejemplo de solidez como pareja y familia.

Lo han hecho, además, celebrando la vida y compartiendo con sus amigos, pues ellos aseguran que el éxito se disfruta mucho más en compañía.

Hoy cada vez son menos las parejas capaces de caminar juntas más de medio siglo; las dinámicas familiares han cambiado y hay muchas dinámicas respetables.

Pero hay que celebrar el éxito, cuando llega acompañado de compromiso y bondad