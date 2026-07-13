Cifras confirman que hoteleros midieron mal el Mundial

Más allá de que la FIFA les vendió cuentas de colores y espejitos a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá; los hoteleros mexicanos leyeron mal la importancia del Mundial y ahora enfrentan un panorama imprevisto.

Hace unos días publiqué en este espacio los comentarios de tres empresarios y altos ejecutivos de la hotelería de la Ciudad de México, quienes coincidían en que los mayores ingresos y ocupaciones de cuartos se concentraron sólo en los días de los partidos más importantes.

Más allá de las cifras alegres, ellos leyeron mal el momento y no consideraron que los aficionados, en lugar de quedarse largas temporadas, se iban a estar moviendo como “nómadas deportivos”.

El próximo 16 de julio será muy interesante conocer los resultados de la investigación de Deloitte, firma que anticipó que lejos de llegar cinco millones de turistas internacionales por el Mundial, arribarían menos de un millón.

Adicionalmente al sondeo que publiqué el miércoles en este espacio, Antonio Cosío, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), presentó un análisis el jueves pasado, que va en el mismo sentido.

En la que fue la última conferencia de prensa del CNET y STARC Anáhuac, pues viene un nuevo formato y nuevos actores, se incluyó un reporte preliminar de resultados del Mundial.

En lo que respecta a la llegada de pasajeros internacionales por vía aérea, hubo un incremento de 10.8% en la CDMX en junio de 2025 contra junio de 2026; en Guadalajara fue de 11.5% y en Monterrey de 10.3%.

Respecto a los pasajeros nacionales, éstos registraron un crecimiento de 4.4% en CDMX y de 3.4% en Guadalajara, mientras en Monterrey tuvieron una caída de 1.6%.

Respecto a la ocupación hotelera hubo una baja de 2% en la CDMX; de 7% en Guadalajara y de 5.8% en Monterrey, aunque la tarifa aumentó 46.7, 41.4 y 39.8%, respectivamente.

Los números de la Canirac tampoco son como para “echar las campanas al vuelo”, pues 60% de los restauranteros calificó su desempeño como menor o mucho menor frente al mismo periodo del año pasado; 70% de establecimientos no registró incremento general en ventas; 55% tuvo ocupación menor a 50% y 65% de restaurantes no detectó presencia de turistas.

El gran dato del CNET fue que en junio hubo un incremento de 175 mil turistas internacionales contra el mismo mes del año pasado, esto concentrado en las tres ciudades que recibieron los partidos del Mundial. ¿Dónde están los cinco millones?

Tener los datos duros respecto a la importancia del Mundial en la hotelería y la restaurantería es relevante no para llorar por lo que no sucedió, sino para tratar los negocios que se perdieron por ejemplo en congresos y convenciones.

También sería valioso precisar esta información para que sea tomada en cuenta por España, Portugal y Marruecos, que recibirán el siguiente Mundial y que podrían aprender de la experiencia de México, Estados Unidos y Canadá.

Seguramente el gran ganador, económicamente hablando, de este Mundial será Estados Unidos, porque los viajeros fueron y vinieron, hacia y desde México y Canadá, a las ciudades del gigante, gracias a la conectividad aérea y a su importante infraestructura.

Evidentemente, el Mundial no sólo puede ser medido en pesos y centavos y la exposición que tuvo México fue muy importante como un país apasionado, amistoso, y en donde se vivieron algunas de las gestas más emotivas del evento futbolístico.