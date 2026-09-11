Asetur busca fortalecer su relación con ONU Turismo

Roberto Monroy, como presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur) fue el anfitrión del encuentro que tuvieron con Shaikha Al Nuwais, la secretaria general de ONU Turismo.

Le presentaron un video que pretende resumir en unos minutos toda la riqueza gastronómica y cultural de México que, a su vez, soporta sus atractivos turísticos.

Monroy para nada está viendo un panorama crítico para la actividad turística mexicana, al cierre de agosto las cifras del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), registran en Michoacán un millón 61 mil 200 pasajeros, con un aumento de 8.7 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Incluso en el último año hay nuevas rutas a Estados Unidos, pero ciertamente ha habido una contracción en los asientos de las aerolíneas estadunidenses que van a los destinos de playa más importantes.

A la secretaria Al Nuwais le llamó la atención la existencia de Asetur en sí misma, pues no identifica en el mundo otro país que cuente con un organismo que agrupe a los responsables públicos del turismo de todas las regiones.

Una idea que nació cuando Rodolfo Elizondo era el titular de Sectur y su propósito fue volver más eficaces las inversiones públicas en el turismo.

Hoy el panorama es distinto y los secretarios de turismo juegan un papel muy diferente, pero han seguido encontrando utilidad en gestar alianzas que favorezcan la actividad turística.

Quien inició la relación entre Asetur y ONU Turismo fue Juan Enrique Suárez, el secretario de Turismo de Nayarit quien hace tres años presidía la Asetur, y por ello también habló en el evento.

El funcionario ha generado acciones a través de ONU Turismo, para presentarle a los inversionistas de otros países proyectos y oportunidades para seguir invirtiendo.

Aunque todas las partes siguen interesadas en seguir impulsando nuevos proyectos (ahora está la idea de hacer un congreso de turismo cultural como el de turismo deportivo que se realiza esta semana), será hasta el próximo año cuando México podría asumir compromisos comenzando porque habrá cambio de gobernadores en 17 estados que participan en Asetur.

DIVISADERO

Agasajos. Aunque la secretaria general Al Nuwais no se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, no la pasó nada mal en México desde donde adelantó medio día su regreso a Madrid.

La dignataria estuvo en una cena mexicana y charreada; fue al Museo de Antropología con Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México y también y al Templo Mayor.

Pero en Hidalgo sí que la recibieron como a John F. Kennedy cuando visitó México.

En el pueblo de Omitlán de Juárez, donde ONU Turismo tiene una de sus Mejores Villas del Turismo (BTV, por sus siglas en inglés), la secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar, le preparó una recepción que envidiaría cualquier político encumbrado.

Allí, decenas de niños la abrazaron, le aplaudieron y conocieron a una sonriente líder del turismo, quien además usó una gorra color púrpura, como lo marcan los tiempos de Morena.

De la papelería le llevaron banderitas de los Emiratos Árabes Unidos, de donde es originaria y miembro de la realeza, así como de la ONU y de México y hasta le enseñaron a tejer un rebozo de telar.

Después estuvo con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y de allí partió al aeropuerto para volar a España.