De Washington a la Nueva Escuela Mexicana

¡Qué paradoja! Marx Arriaga convoca a almas rebeldes y críticas a defender la Nueva Escuela Mexicana; al mismo tiempo, un informe de la Brookings Institution reconoce méritos al proyecto, no al autor. Este organismo es un think tank cercano al Partido Demócrata y funciona como organización de la sociedad civil. En un informe publicado el 9 de enero, elogia la iniciativa de la NEM, señala debilidades y plantea recomendaciones para mejorar el aprendizaje de los alumnos a mediano plazo.

El título es sugerente: Reinventar el aprendizaje en la reforma educativa de la Nueva Escuela Mexicana. Quizá los autores no lo pretendían, pero el texto evoca el clásico de Basil Bernstein, Clase y pedagogía: visible e invisible. El documento del Centro para la Educación Universal de la Brookings Institution analiza cómo las creencias culturales y los ecosistemas educativos influyen en la ejecución de la NEM. Señala que las mentalidades pedagógicas invisibles configuran la práctica en el aula y que, a la vez, esta pedagogía facilita y limita la reforma.

El informe se basa en dos estudios de caso en escuelas primarias: uno en la Ciudad de México y otro en Yucatán (rural, intercultural). El punto clave es que la cultura (dominante, se entiende) influye y determina las condiciones en las que las y los docentes enseñan y el alumnado aprende: “Los maestros y las familias suelen asociar la cultura principalmente con la identidad indígena”. El punto fuerte es: “Se promueve la pedagogía intercultural para integrar la diversidad cultural en la enseñanza”.

El documento señala debilidades que afectan las prácticas en el aula. Al igual que otros analistas, critica la puesta en marcha apresurada, la baja capacitación docente y la falta de recursos, basándose en opiniones de padres y maestros.

También critica la falta de armonía de los libros de texto y, ojo, la escasa confianza en las autoridades. Todo ello reduce la certidumbre en la sustentabilidad de la NEM. Sin embargo, hay apertura al aprendizaje basado en proyectos y a la colaboración padres-profesores.

La limitante principal de la NEM no es la oposición política ni la falta de recursos para actualizar a los docentes. Es la persistencia de hábitos pedagógicos arraigados, como la enseñanza jerárquica, que aún determinan los procesos en el aula. La pedagogía invisible mantiene la brecha entre política y práctica. Además, la cultura, costumbres y rutinas instauradas tras más de un siglo en la Secretaría de Educación Pública siguen obstaculizando la ejecución de la NEM y de cualquier otra reforma.

El informe incluye un capítulo sobre pedagogía intercultural. Resumen: Docentes de zonas diversas apoyan con ánimo la pedagogía intercultural, que mejora la participación y la relevancia educativa. En la Ciudad de México, los profesores la ejecutan con mayor amplitud por la diversidad cultural en las aulas. En Yucatán, los docentes reportan una alta riqueza cultural y los alumnos están satisfechos de aprender sobre su patrimonio. La educación bilingüe se aplica a niveles intermedios en Ciudad de México y a altos horizontes en Yucatán, reflejando los contextos locales.

La nota triste: “En Yucatán, la lengua maya está en declive y muchos alumnos no la aprenden, a pesar de que sus familias la conocen”. Su recomendación más importante es: “Establecer un diálogo nacional para informar e involucrar a las familias, abordando las barreras que impiden su participación”. Sin embargo, considero que es ilusorio, ya que la Cuatroté suele mostrar resistencia a escuchar voces que no provengan de los suyos o del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Referencia:

Gabriela Lozano Campos, I. Ferreyra, R. Dyl y G. O. Qargha. Reimagining Learning in Mexico’s Nueva Escuela Mexicana Education Reform. Center for Universal Education, Brookings Institution, 9 de enero, 2026 (https://www.brookings.edu/).