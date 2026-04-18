Yagiz Kaan otro prodigio vuela al trono mundial: +2,700 con 5-1 a Topalov

Las grandes luminarias de antaño presencia como a poco a poco la luz de su amor propio empieza a declinar ante la energía de la juventud en la fase revolucionaria del juego de ajedrez. Tan sólo hace unos días el uzbeko Javokhir Sindárov, de 20 años de edad, domina el Torneo de Candidatos a la corona mundial cuando el prodigio turco Yagiz Kaan Erdgomus derrota al ex monarca mundial Veselín Topálov en un match al ritmo clásico de seis partidas por el score abrumador de 5-1 (+4, =2 -0) y su actuación es de tan alta calidad que cruza el muro de los 2,700 puntos a la edad de 14 años. En este burbujeo de figuras emergentes su actuación le proyecta el destino de hacer diana en la corona mundial en uno o dos ciclos oficiales de FIDE.

El match a seis partidas se celebró en Mónaco del 12 al 17 de abril y el score de +4, -2, -0, ( ½, 0-1, 0-1, ½, 0-1, 0-1) lo empuja a dar un salto de la posición 38 a la 29 con 2,709 puntos tras ganar 22.4 puntos Elo.

Nacido el 3 de junio de 2011 en Bursa, Turquía, desde sus primeros años manifestó un don natural para jugar el ajedrez, aprendió a los seis años de su maestra en kindergarden, desbarató, con un juego sólido en la defensa y creativo en el ataque, la experiencia y clase del búlgaro Veselin Topálov, campeón mundial 2005-2006.

Topálov, de 51 años, no tenía actividad desde abril de 2025 cuando perdió ante el rumano Daniel Deac en el Superbet de blitz que se efectuó en Varsovia, y en el que se clasificó en noveno lugar (+5,=0,-13) en un torneo de 10 jugadores a doble vuelta que ganó el ruso Vladimir Fedoseev.

Habrá quien considere que Topálov está un poco oxidado por la inactividad, pero lo cierto es que la nueva generación de jugadores sorprende por su evolución meteórica y una comprensión del juego posicional que llega a equiparar a Erdogmuz con la forma de juego del armenio Petrossian o el uralés Kárpov.

Como sea su inobjetable victoria por 5-1 añade un episodio significativo que fortalece su brillante trayectoria. Aún está fresco su reciente sexto lugar en la catedral del ajedrez el Torneo Tata Steel de Wijak aan Zee con 7 puntos de 13 posibles (+4,, =6, -3).

Tras aprender el juego a los seis años de edad ganó el Campeonato de Europa (+8,=0,-0) sub 8 en 2019. Algunas de sus actuaciones notables fueron la tercera norma de gran maestro que consiguió en el Festival Grente, en abril de 2024, con 7/9 que lo colocaron en el cuarto GM más precoz de la historia a los 12 años, nueve meses y 29 días. Después de Mirhra Abhimanyu, de Estados Unidos 12-04-25; del ucraniano Sergey Karjakin, 12-07-0 y el indio Dommaraju Gukesh, el actual monarca mundial, que logró el grado de GM a los 12-07-17; y adelante del astro Uzbeko Javokhir Sindárov, 12-10-05, y Rameshbabu Praggnanandhaa, India, a los 12 años, 10 meses y 13 días.

En julio de 2025 sostuvo un match de ajedrez clásico y blitz contra el ocho veces campeón de Rusia el GM Peter Svídler. Lo venció por 4-2 en clásico y Erdogmuz perdió en blitz por 2-10.

El duelo contra Topálov se jugó al ritmo de juego de 90 minutos para los primeros 40 movimientos más 30 minutos para el resto de la partida con un añadido de 30” desde el primer movimiento. Lo organizó la Federación de Mónaco con el patrocinio del millonario turco Evren Ucok principal inverso de Trendyol, empresa de comercio eléctrico y la primera en Turquía en alcanza el valor del mercado los 10,000 millones de dólares.

En posición de equilibrio y en zeitnot Yagiz Kaan Erdogmus juega con mente glacial y castiga un error del experimentado Topálov. En la jugada 21 disponía de 4’05” vs 39´20”.Primer triunfo del prodigio turco en la 2ª partida del match.

Blancas: Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,687.

Negras: Veselín Topálov, Bulgaria, 2,717.

Gambito de Dama, V. Botvinnik, D43.

R-2, Match individual, Choque de Generaciones, Mónaco, 13–04-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c6 Sólida estructura de las negras. 5.Ag5 h6 6.Ah4 dxc4 7.e4 g5 8.Ag3 b5= Spassky 1–0 Pachman, 1967. 9.Ae2 Ab7 10.Ce5 Cbd7 11.0–0 h5 12.Cxd7 Dxd7 13.Dc1 Tg8 14.De3 h4 15.Ae5 Dd8 16.h3 Cd7 17.Ah2 Db6 18.Tfd1 e5 19.Ag4 Td8 [19...0–0–0? 20.Axe5 Te8 21.Df3 Dd8 22.Dxf7+-] 20.Df3 exd4 21.e5! Al elegir este lance el reloj de Erdogmus señala 4´05” contra 39´20” de Topálov. 21...c5 [21...dxc3 22.e6 Ce5 23.Axe5 con línea de mate en 7 jugadas. 23...Tg7 24.Axg7 Dc7…] 22.Ce4 Axe4 23.Dxe4 Ae7 24.a4 b4 Una avalancha de peones cuando le restan 3 minutos y a Topálov más de media hora. 25.De2 d3 26.De4 Cf8 27.Dxc4 Td4 28.Db5+ Dxb5 29.axb5³ c4 30.Txa7 c3 31.b6 c2= 32.b7 Td8 [32...cxd1D+ 33.Axd1 Cd7 34.e6 fxe6 35.Ah5+ Rf8 36.Ae5+-] 33.e6 Cxe6 34.Ta8 Rd7= 35.Txd3+ Rc6 36.Af3+= Rc5 37.Tdxd8 Cc7? 38.Ta5+ Rc4 [38...Rb6 39.Axc7+ Rxc7 40.b8D++] 39.Ae2+ Rinden. Si 39...Rb3 40.Td3+ Rxb2 41.Ae5+ Rc1 42.Ta1++. 1–0.