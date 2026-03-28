Sión Galaviz, jugaría en el Nacional de Querétaro

Es altamente probable que el gran maestro Sion Galaviz Medina, de 20 años de edad, sinaloense con residencia en Yucatán, se inscriba de última hora en el LXXI Campeonato Nacional Abierto que se va a desarrollar del 31 de marzo al 5 de abril, con la primera ronda a ritmo clásico, en Querétaro, con la presencia de 73 jugadores de ocho países en la categoría magistral y poco más de 1,750 jugadores distribuidos en 10 categorías, hombres y mujeres.

El primero en la siembra es el GM José Eduardo Martínez Alcántara, con 2,656 puntos Elo, en la posición 58 del mundo en la lista oficial FIDE. Martínez Alcántará ocupa la 3-5 posición después de siete rondas de 9, en el torneo Kaz-Chess Máster que se celebra en Shymkent, Kazajistán y concluye mañana domingo. Sión Galaviz Medina es el jugador con mayores perspectivas en México. A los 19 años ganó la tercera norma de gran maestro al terminar en cuarto lugar en el XL Open Basque Country _Sestao, País Vasco, España. Alcanzó 7 puntos reales (+5, =4, -0) y performance 2,617 puntos que elevaron su registro personal a 2,513.4 puntos El. Terminó invicto a medio punto del vencedor el venezolano español Eduardo Iturrizaga Bonelli.

Entre las victorias que consiguió Sión Galaviz una de la más importantes fue sobre el gran maestro noruego Simen Agdestein, quien fuera entrenador de Magnus Carlsen.

Galaviz fue el undécimo mexicano en obtener el título vitalicio de GM después de Carlos Torre Repetto, Yucatán; Marcel Sisniega Campbell, Morelos; Gilberto Hernández Guerrero, San Luis Potosí; José González García, Distrito Federal; Juan Carlos González Zamora (originario de Cuba); Manuel León Hoyos, Yucatán; Juan Carlos Obregón, (Cuba), Joel Cori Quispe, (Perú), Luis Ibarra Chami, Yucatán; Eduardo Martínez Alcántara (Perú) y recientemente se incorporó Luis Ernesto Quesada Pérez, de 27 años, (originario de Ciego Avila, Cuba). Quesada conquistó el año pasado el campeonato LXX Nacional de México. Intenta refrendar su título. Aparece en el segundo sitio del escalafón mexicano con 2,551 y en tercero Sión Galaviz con 2,514.

La presencia de Martínez Alcántara y Quesada ha hecho saltar a México, con el esfuerzo de otros, de la posición 50 a la 41 en el mundo FIDE.

Como es tradición el CN Abierto se desarrolla en Semana con la organización de la Federación Nacional de Ajedrez de México. El enfoque que le da Fenamac al más importante certamen del país es más de orden crematístico que deportivo-agonal. El deporte se orienta a la superación.

Ya lo hemos expresado: un aficionado recibirá premios equivalentes al 3º. Ó 4º. lugar de los GMs Se estimula la mediocridad y se desprecia el esfuerzo que representa alcanzar el título de GM o MI. Tal es el signo que le ha dado el sonorense Raúl Hernández, titular de Fenamac, quien hace genuflexiones a la insignificancia y medianía. Pulse: el ganador de la categoría de aficionados recibirá 35,000 pesos, igual que el 4º. lugar del magistral. Es decir RH: su criterio vulgar, respaldado por la indiferencia de una treintena de presidentes de asociación, no distingue a los pintores de brocha gorda con los estudiosos del arte. Es como derribar las piezas dándole de patadas atilescas al tablero. Y lo peor, presentarse con la soga de ahorcados como presidente o líder del ajedrez de México. ¡Puf, puf, puf…! Que época qué entorno nos toca ver. Acaso sea necesario un jalón de orejas de parte de la Conade.

Concurren 72 participantes de Perú, Argentina, Cuba, Estados Unidos, Macedonia, Costa Rica y Bolivia. Los mejores 15 en la siembra son: 1 GM José Eduardo Martínez Alcántara, Puebla, 2,656; 2) GM Jorge Cori, Perú, 2.605; 3) GM Luis Ernesto Quesada Pérez, Ciudad de México 2,551; extraoficialmente ,pues no aparece en el listado de Fenamac el GM Sión Galaviz Medina, Yucatán, 2,514 4) GM Ermes Espinosa Veloz, Cuba, 2,479. 5) GM Juan Carlos González Zamora, Yucatán, 2,466; 6) GM Juan Carlos Obregón Rivero, Nuevo León, 2,463; 7) GM Dylan Isidro Berdayes Asón, Cuba, 2,462; 8) GM Lelys Stanley, Martínez Duany, Cuba, 2,460. 9) GM Kevin Joel Cori Quispe, Puebla, 2,450. 10) GM Elier Miranda Mesa, Cuba,2,445; 11) GM Gilberto Hernández, San Luis Potosí, 2,407; 12) MI Abel Fabián López González, Sonora, 2,396; 13) MF Julio César Díaz Rosas, Yucatán, 2,370; 14) Mi Emmanuel Jiménez García, Costa Rica, 2,332; 15) MI Leonardo Valdés Romero, Costa Rica, 2,325.

Torneo de Candidatos. Se anuncia que el economista ruso Arkady Dvorvich, presidente de FIDE va a inaugurar hoy el Torneo de Candidatos a la corona mundial en Pegeia, cerca de Pafos, Isla de Chipre. Se espera una competencia tan excitante como de alto nivel con la presencia de Fabiano Caruana, Javokhir Sindárov, Hikaru Nakamura, R. Praggnanandhaa, Anish Giri, Wei Yi, Andrey Esipenko y Matthias Bluebaum.