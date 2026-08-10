Sión Galaviz empata con Jorge Cori y se corona invicto en Aguascalientes

El GM yucateco Sión Galaviz Medina, de 21 años, se corona en el Open Internacional de Aguascalientes invicto tras que venció el sábado en la noche al prestigioso GM Gilberto Hernández Guerrero en una larga partida, línea Inglesa de 136 movimiento, y ayer por la mañana repartió el punto con el GM peruano Jorge Cori, en otra Inglesa, por triple repetición de posición. Finalizó con 7 ½ puntos reales (+6, =3, -0) con una performance de 2,655 puntos Elo que elevan su fuerza personal en 16.1 para 2,538.1.

Ha sido una de sus mejores actuaciones en lo que lo esencial es su progreso hacia un objetivo difícil de alcanzar los 2,600 puntos. Venció a tres de los GMs más fuertes del país, el neoleonés Juan Carlos Obregón (2,473), Luis Ernesto Quesada (2,536), Ci de México; y Gilberto Hernández (2,382) y empató con el GM peruano Jorge Cori (2,586), primero en la siembra.

Sión Galaviz se impuso a Gilberto Hernández, de 56 años, con un golpe táctico 32. Cf5! que atrapó la Dama negra. Gilberto se defendió con tenacidad en una posición perdida en un final de R, D y peón libre en la columna a contra R, T y peón en c6. El potosino intentó crear una fortaleza pero lo avanzado de su peón y el espacio lo hacían imposible ante la dama blanca activa, radiante de energía. Lucharon en zeitnot con menos de 1´30” casi desde el movimiento 90. Fue una lucha desgastante.

Gilberto Hernández es uno de los más brillantes ajedrecistas mexicanos. En los albores de los 80 el licenciado Raúl Solórzano (QEPD), me informó acerca del talento de un niño potosino de 10 años. Lo veo jugar sentado en el estuche negro de ajedrez sobre una silla arrollando a José Luis Razo, que en aquel entonces era tercer lugar de México.

Clasificación Final, Open Internacional Aguascalientes: 1) Sión Galaviz Medina,Yucatán, 7 ½ puntos. 2) Luis Quesada Pérez, Cd. de México, 7, (+6,=2,-1 ante Galaviz); 3) César Pérez, Cuba, 6 ½ (+5, =3, -1 ante Galaviz); 4) Javier Benítez Lozano, Cd. de México, 6 ½; 5) Carlos Torres Rosas, Sonora, 6; 6) Elier Miranda, Cuba, 6; 7) Jorge Cori, Péru, 6; 8) Juan Carlos Obregón, Nuevo León, 5 ½; 9) Gilberto Hernández, San Luis Potosí, 5 ½; 10) Roberto Ramos, Quintana Roo, 5 1/2.

11) Joshua Avila Rodríguez, Chihuahua, 5 ½; 12) Andreey González Zharikov, Cd. de México, 5 ½; 13) WGM Oleyni Linares Nápoles, Cuba, 5 ½; 14) Carlos Larduet Despaigne, Cuba, 5 ½; 15) Carlos Sandoval Mercado, Estado de México, 5; 16) Leonel Figueredo, Nuevo León, 5; 17) Carlos Varela, Nuevo León, 5; 18) Francisco Paredes Guzmán, Sinaloa, 5; 19) Diasmany Otero, Cuba, 5; 20) Luis Alberto López Raygoza, Aguascalientes, 5. 21) Lenin González Arroyo, Michoacán, 4 ½; 22) Salvador Salinas, Colima, 4 ½; 23) Antonio García de Dios, Hidalgo, 4 ½; 24) Zenia Corrales Jiménez, Ciudad de México, 4 ½; 25) Alfredo Contreras, Coahuila 4 ½; 26) Oscar Herrera, Aguascalientes, 4 ½.

Presentamos dos buenas partidas de los MI mexicanos, las victorias del sonorense Torres Rosas que batió al notable gran maestro Jorge Cori y la del mexiquense Carlos Sandoval sobre MI cubano Diasmany Otero.

Blancas: GM Jorge Cori, Perú, 2,586.

Negras: MI Luis Carlos Torres Rosas, Sonora, 2,342.

Defensa Siciliana, Cerrada, B23.

R-5, Internacional de Aguascalientes, 07–08-2026.

1.e4 c5 2.Cc3 a6 3.a4 Cc6 4.g3 g6 5.Ag2 Ag7 6.f4 e6 7.Cf3 Cge7 8.d3 0–0 9.0–0 Tb8 10.Ae3 Cd4 11.e5 Cef5 12.Af2 d6 13.Ce4 b6 14.Cxd4 cxd4 15.g4 dxe5 16.gxf5 exf5 17.Cg5 h6 18.Ch3 e4 19.Ag3 e3 20.Rh1 Ab7 21.De2 Axg2+ 22.Dxg2 Tc8 23.Cg1 Te8 24.Tfe1 Te6 25.Cf3 Tec6 26.Te2 Dc7 27.Tc1 Tc5 28.h4 h5 29.Ce5 Ah6 30.Ah2 Rh7 31.c4 dxc3 32.b4 Txe5! 33.fxe5 De7 34.Dd5 Td8 35.Dc4 Db7+ 36.Rg1 Tc8 37.Dd4 Df3 38.Tcc2 f4 39.Dd7 Dg4+ 40.Dxg4 hxg4 41.Axf4?-+ Axf4 42.Rf1 b5 43.axb5 axb5 44.d4 Tc4 45.d5 Axe5 46.Txe3 f6 47.Td3 Txb4 48.d6 Tb1+ 49.Re2 Tb2 50.Rd1 g3 51.d7 g2 52.Txg2 Txg2 53.d8D c2+ 54.Rc1 Af4+ 55.Td2 Axd2+ 0–1.

Blancas: MI Diasmany Otero, Cuba, 2,269.

Negras: MI Carlos Sandoval Mercado, EdoMex, 2,431.

India de Rey, E90.

R-6, Internacional de Aguascalientes: 07–08-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Cf3 0–0 6.h3 e5 7.d5 Ch5 8.g3 f5 9.exf5 gxf5 10.Ae2 Ca6 11.Cg5 Cf6 12.Ae3 c6 13.Dd2 Cc7 14.0–0–0 cxd5 15.cxd5 b5 16.Cxb5 h6 17.Cf3 Ce4 18.Dc2?-+ Aa6 19.Cxc7 Axe2 20.Ce6 Da5 21.Cxf8 Dxa2 22.Ce6 Da1+ 23.Db1 Tc8+ 24.Ac5 Da6 25.Ch4 Cxc5 26.Rd2 Ce4+ 27.Re1 Axd1 28.Rxd1 Da5 0–1.