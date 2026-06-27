Si tú no eres GM a los 14 años, es mejor que lo olvides: Visy Anand

La cultura y la tradición, esencialmente, identifican el poder deportivo de algunos países que comunican sentido agonal, y no social como se acostumbra en México, a sus programas de desarrollo. La competencia representa un concepto multifactorial que involucra disciplina, voluntad acerada en el esfuerzo y el cumplimiento de cuatro estadios, escalonados: 1) condición física, 2) Técnica, 3) conocimiento de la estrategia, 4) madurez agonal. que se adquiere a través de la competencia…

La frase de Pierre de Coubertin “lo importante no es ganar si no competir” se ha distorsionado con la interpretación y entorno. Su sentido se fortalece o se esfuma en relación con la percepción del nivel y del entorno.

Dejo al lector dos frases. Una atribuida al carismático ex monarca Viswanathan Anand, de India. Afirma: “Hoy en día, si tú no eres un Gran Maestro a los 14 años, es mejor que lo olvides”.

Y recientemente la Federación Internacional de Ajedrez FIDE, que preside el ruso Arkady Dvorkovich, giró un comunicado de sus técnicos en el que se asienta: “Aquellas personas que no rebasan los 2,000 puntos Elo son jugadores recreativos”.

Precisa con meridiana claridad que no son competidores. Si un jugador no desarrolla el espíritu de lucha simple y sencillamente va a perder su tiempo si su aspiración camuflageada es sentirse o creerse ajedrecista, cuando no lo es. Ni lo será. Eso no significa que una persona no deba practicar el ajedrez recreativo porque el ajedrez es realmente fascinante tanto en su expresión lúdica como agonal.

Son dos universos semejantes y totalmente diferentes. Como el ejercicio con el objetivo de alcanzar salud y placer y los entrenamientos de competencia que exigen mayor cantidad de esfuerzo y la voluntad de gota de agua orientada a la superación personal con el fin de medirse contra otros que persiguen igual objetivo.

No deseo extenderme: no todos poseen cualidades para ser competidores en el deporte. De ahí que sea un despilfarro de energía, dinero y tiempo, organizar programas masivos en busca de talentos deportivos.

Finalizó ayer el Campeonato Mundial Juvenil FIDE en las categorías Sub14, Sub16 y sub18, que se se celebró en la hermosa costa de Montesilvano, Italia. Como muestra de lo difícil que es la competencia países de tanta jerarquía como China e India sólo pudieron obtener dos medallas, de plata, de las 18 en disputa. Mañana daremos los resultados en general.

Las mejores posiciones de México las obtuvieron Mía Fernanda Guzmán García, de Chihuahua, en Sub14, y Levi Kalani Alejandro Fogo Esquível, Sub 16, ambos en la posición 36. Guzmán García con 6 puntos reales de 11 posibles (+3, =6, -2) entre 110 jugadoras y Esquivel 6 (+5, =2, -4) entre 155 participantes.

Hoy Erigaisi vs Firouzja en la final del Campeonato de Bullet.

Blancas: MI Anthony Atanasov, Canadá, 2,470.

Negras: MI Javier Habans Aguerrea, España, 2,433.

Defensa Caro Kann, V del avance, B12.

R–11, Campeonato Mundial Juvenil FIDE, Sub 18, Montesilvano, Italia, 26–06-2026.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.Ad3 Dd7 5.Cf3 Axd3 6.Dxd3 e6 7.c3 c5 8.0–0 Cc6 9.Ae3 cxd4 10.cxd4 Cge7 11.Cc3 Cf5 12.a3 Ae7 13.Ad2 h5 14.Ce2 a5 15.Tfe1 a4 16.g3 Dd8 17.h3 Db6 18.Ac3 Da6 19.Dd2 Rd7 20.Tab1 b5 21.b4 axb3 22.Txb3 Thb8 23.Cf4 Axa3 24.Cxh5 b4 25.Aa1 Ca5 26.Tbb1 Th8 27.g4 Txh5 28.gxh5 Th8 29.Dd1 Cc4 30.Cg5 Re7 31.Dg4 Da4 32.Te2 b3 33.Ac3 b2 34.Df3 Tb8 35.Dd3 Tb3 36.Dc2 Ac5 37.dxc5 Ca3 38.Dd1 Df4 39.Dxb3 Dxg5+ 40.Rf1 Cxb1 41.Txb2 g6 42.Txb1 Dxh5 43.Ad2 1–0.

Blancas: MI Valeria Kleymenova, Rusia, 2,262.

Negras: Leila Tabermakova, Rusia, 2,132.

Apertura Inglesa, A16.

R–10, Campeonato Mundial Juvenil FIDE, Sub18, Montesilvano, 25–06-2026.

1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.h4 Cf6 6.e4 0Ag7 7.d4 c5 8.d5 0–0 9.Af4 Ag4 10.Ae2 b5 11.Dc2 b4 12.Cd1 Da5 13.0–0 b3 14.Dc4 Db4 15.e5 Dxc4 16.Axc4 Cfd7 17.Te1 Axf3 18.gxf3 bxa2 19.Cc3 Cb6 20.Ab5 a6 21.Af1 Td8 22.Ag5 C8d7 23.Axe7 Te8 24.d6 Cxe5 25.Rg2 Cc6 26.Txa2 Cxe7 27.Txe7 Txe7 28.dxe7 Axc3 29.Ab5 Af6 30.e8D+ Txe8 31.Axe8 Cc4 32.b3 Cd6 33.Ad7 Rf8 34.Txa6 Re7 35.Ta7 Axh4 36.Ah3+ Rf8 37.Tc7 f5 38.Txc5 Ae7 39.Rg1 Rf7 40.Af1 h5 41.b4 Re6 42.Ad3 Ad8 43.Ac2 g5 44.Ab3+ Rd7 45.Ad5 g4 46.fxg4 hxg4 47.Rg2 f4 48.Tc2 Ab6 49.Tc6 Ad4 50.Ta6 Rc7 51.Tc6+ Rd7 52.b5 Cxb5 53.Tc4 f3+ 54.Rf1 Rd6 55.Ac6 Cc7 56.Txd4+ Rxc6 57.Txg4 Ce6 58.Re1 Rd5 59.Rd2 1–0.