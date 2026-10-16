Reacción de Caruana, vence a Shankland y es uno de los cuatro líderes

Picado en su orgullo y calidad ajedrecística por el adolescente de 16 años Andy Woodward, en la R-5, y en riesgo de perder la oportunidad de alcanzar la sexta corona nacional de Estados Unidos, quinta consecutiva, el gran maestro Fabiano Caruana saltó a la palestra con gran determinación a mantenerse dentro de su objetivo y batió, en la conducción de las piezas negras, al ex monarca Sam Shankland, ayer en la R-6, en una partida de lo más compleja, en función al superior juicio posicional. Fue un juego de 37 movimientos, Gambito de Dama, declinado, con estructura Carlsbad y final de R, T y A, contra R, T y C y peones desperdigados, aislados y doblados, que favorecen al caballo. Caruana situó el caballo en c4 y avanzó el peón libre d4 hacia la coronación con el apoyo de la torre negra.

Clasificación R-6: 1) Wesley So, 4; 2) Andy Woodward, 4; 3) Fabiano Caruana, 4; 4) Awonder Liang, 4; 5) Jeffery Xiong, 3 ½; 6) Mishraq, Abhimanyu, 3; 7) Giorgy Oparin 3; 8) Sam Shankland, 2 ½; 9) Hans Moke Niemann, 2 ½; 10) Ray Robson, 2 ½; 11) Levon Aronian, 2; 12) Samuel Sevian, 1 punto real.

Resultados Ronda 6: 1) Xiong ½ Oparin; 2) Shankland 0-1 Caruana; 3) Sevian ½ Robson; 4) Wesley So ½ Abhimanyu; 5) Awonder Liang 1-0 Aronian; 6) Niemann ½ Andy Woodward.

Emparejamiento R-7: 1) Woodward vs Sevian; 2) Oparin vs. Liang; 3) Abhimanyu vs Xiong; 4) Caruana vs. Niemann; 5) Robson vs Wesley So; 6) Aronian vs Shankland.

Blancas: Sam Shankland, 2,646.

Negras: Fabiano Caruana, 2,784.

Gambito de Dama declinado, D37.

R-6, Campeonato Nacional cerrado de Estados Unidos, Saint, Louis, 15–10–2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 a6 5.cxd5 exd5 6.Ag5 Uno de los movimientos más frecuentes de los grandes maestros. Desarrollan el AD con la idea de colocarlo fuera de la cadena tras que, generalmente, van a adoptar la sólida estructura de peones denominada Carlsbad con e3. 6...Ae6 7.e3 Cbd7 8.Ad3 Ad6 9.Af4 Axf4 10.exf4 Esta posición ya la jugó Caruana, con negras, ante el GM ruso-húngaro Sanan Sjugirov en partida de Blitz que perdió el estadounidense en el Titled Tuesday el 14–07-2022. 10...Ag4 11.De2+ Rf8 [No es conveniente cubrirse con dama: 11...De7 12.Dxe7+ Rxe7 13.Ce5 Cb6 14.f3 Ac8+- En cualquier otra casilla el alfil o pierde tiempo o se tiene que entregar al caballo en d7, lo cual representa una desventaja teórica en la lucha de piezas menores.] 12.0–0–0 De8= 13.De3 c6 En el duelo de estructuras tal vez sea un poco mejor: [13...Dxe3+ 14.fxe3 c6 En la pugna de estructuras, si el peón retrasado e3 avanzara entonces tras el intercambio en e4 (d5xe4) las blancas quedarían con un peón central relativamente débil y aislado.] 14.Tde1 Dxe3+ 15.fxe3 Axf3 16.gxf3= g6 17.e4 c5= Naturalmente las negras no capturan en e4 pues desdoblarían los peones y las blancas podría crear una poderosa línea de peones en el centro. 18.e5 cxd4 19.Ce2 [19.exf6 dxc3 20.Te7 cxb2+ 21.Rxb2 Cxf6 22.Txb7 Ch5 23.Tb6 Rg7 24.Axa6 Cxf4 25.a4 Thd8–+] 19...Ch5 20.Rd2 Re7= 21.Thg1 f6 en la lucha del juego posicional Caruana intenta desligar los peones en un intento por detectar o bien crear puntos débiles en función a su mayor capacidad de conocimientos. 22.e6 [22.exf6+ Rxf6 23.Tg4 Cc5 24.Cxd4 The8=] 22...Rxe6 23.Cg3+ Rd6 24.Cxh5 gxh5 Se han dañado las estructuras. En el tablero aparecen peones doblados en tres columnas con otras tres columnas abiertas c, e y g, las dos últimos con el control de las blancas. La diferencia acaso, la posición no es fácil de valorar, estriba en la cantidad de peones y en el rey negro dentro del gran centro. En este tipo de finales el caballo, con peones ambos flancos, es superior al A, pero su conducción no es sencilla. 25.Af5 Tae8 26.Rd3?–+ Cb8 [26...Cc5+ 27.Rxd4 Txe1 28.Txe1 a5 La posición del Caballo es muy fuerte y puede proteger los escaques e6 y d7. 29.Te2 h4 30.b3 b6 31.Te3 Tg8 32.h3 Tg2–+] 27.Txe8 Txe8 28.Tg3 [28.Rxd4 Te2 29.Tg7 Txb2 30.Rc3 Txa2 31.Txb7 Cc6 32.Td7+ Rc5–+] 28...Cc6 29.Rd2 a5 30.Axh7 a4 31.Ac2 a3 32.bxa3 Ca5 33.Tg6 Cc4+ 34.Rd1 [34.Rd3 Rc5 35.Ab3 Te3+ 36.Rc2 d3+ 37.Rd1 Te2 38.Axc4 dxc4 Los engines anuncian mate en 12 jugadas.] 34...Ce3+ 35.Rd2 Cc4+ 36.Rd1 Te3 37.Txf6+ Rc5 0-1. Las blancas rinden. no esperan la demostración del final con el avance del peón negro y la amenaza de coronación. Si: 38.Tf7 d3 39.Tc7+ Rd4 40.Txb7 d2 41.Ab3 con mate en dos. 0–1.