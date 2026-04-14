Prueba de fuego en R-13 para Sindárov ante Giri

Tras el sueño dorado de su vida. Hoy en la isla de Chipre el astro uzbeko Javokhir Sindárov se lanza al asalto de la celebridad en un combate trascendente en el tablero ante el prestigioso gran maestro neerlandés Anish Giri. Un empate lo convertirá en el retador oficial a la corona mundial en poder del indio Dommaraju Gukesh. Es la partida estelar de la 13 y penúltima ronda del Torneo de Candidatos FIDE que se realiza en el puerto de Pafos, en la isla de Chipre.

Desde noviembre del año pasado el nombre de Sindárov, tras su calificación al TdeC al vencer al prodigio chino Wei, Yi, en partidas de tie break, en la Copa Mundial FIDE en Goa, India, está en boca de aficionados y profesionales de todo el mundo. En las últimas tres semanas su juego sólido y de riesgo ha provocado la admiración. Ante adversarios de superior fuerza y madurez ha conquistado 9 puntos de 12 posibles, con 6 victorias y 3 empates que lo colocan a medio punto de las puertas de la historia. Es el único que no ha probado el amargo polvo de la derrota en torneo de tan alta calidad y dureza. Con sus seis victorias establece un récord en el TdeC. El noruego Magnus Carlsen, el estadounidense Fabiano Caruana, el ruso Ian Nepomniachtchi y el indio D. Gukesh lograron 5 triunfos.

Lo más probable es que Sindárov de sorprendente madurez estratégica y hábiles recursos tácticas en situaciones difíciles califique hoy, en función al espléndido estado de forma agonal que ha exhibido. Con 2,745 puntos de fuerza juega para una performance de 2,942 que le han hecho ganar +30.4 puntos. Salta de la posición 11 a la 5 del planeta en la lista oficial FIDE. Su dominio del juego posicional, su profundidad el cálculo combinatorio y creatividad apuntan hacia la frontera de los +2,800 puntos que sólo han cruzado 16 grandes maestros en la historia.

Gran maestro a los 12 años, 10 meses y 8 días, el segundo en precocidad en 2019, fortaleció su juego con las enseñanzas del GM yugoeslavo-neerlandés Iván Sokólov, entrenador que condujo a Uzbekistán a ganar el oro en la Olimpiada de Chennai en 2022. Uzbekistán es un país de poco más de 35 millones de habitantes que como India despertó en los últimos años al formar con disciplina, esfuerzo, la modernidad tecnológica, una cultura agonal que lo ha colocado en los primeros planos del mundo.

Anish Giri, de 31 años, originario de San Petersburgo, Rusia, vencedor del prestigioso Tata Steel de Wijk aan Zee, en 2023, es un jugador sólido de estilo universal. Es un gladiador difícil de vencer. Tras una derrota en la R-1 ante Praggna ha hilvanado 3 victorias y 8 tablas. Sus perspectivas entran en una compleja aritmética, posible pero improbable: ganarle hoy a Sindárov y que éste pierda mañana ante Wei, Yi. Empataría en puntos reales y sostendría un tie break ante el astro uzbeko, si gana a Bluebam en la R-4, para dilucidar la plaza de desafiante oficial del campeón mundial.

Añadamos algo más. En este momento en el horizonte se dibujan negros nubarrones para el prodigio indio Gukesh, campeón mundial. Después de su victoria sobre el chino Ding, Liren, sus actuaciones distan de lo que podría esperarse de un monarca. El ajedrez vive una etapa revolucionaria que ha modificado la visión competitiva.

En los últimos Gukesh ha perdido cerca de 70 puntos en su elo personal y su fuerza ha descendido de 2,794 a 2,732 que lo sitúan en el decimoquinto lugar en la lista oficial. El domingo terminó finalizó en la cuarta posición en el Cerrado de Menorca con 4 ½ puntos con ujna performance de 2,663. Sufrió una doble derrota ante Nihal Sarin, y cayó además ante Ruslan Ponomariov y Richard Rapport en competencia de ritmo rápido.

En enero terminó 10º en el Tata Steel con +3,-3,-7 en ritmo clásico. Y en el Festival de Praga, en marzo en último lugar compartido con +1,=3,-3, con derrotas ante Van Foreest, Abdusattórov y Aravindt Chitambaram.

Se estima que su baja forma se debe a la acumulación de tantos torneos que jugó en 2025 y que la variedad de aperturas le han ocasionado problemas en la distribución de su tiempo. Gukesh intervendrá en el Norway Chess del 25 de mayo al 5 de junio en una doble vuelta de ajedrez clásico ante Carlsen, Keymer, Alireza Firouzja, Praggna y Wesley So. Mucho tendrá que trabajar Gukesh en el diseño de su programa de entrenamiento para alcanzar la forma que lo llevó a rozar los 2,800 puntos Elo.

Emparejamiento R-13: 1) Wei, Yi vs. A. Esipenko; 2) Anish Giri vs. J. Sindárov; 3) H. Nakamura vs. M. Bluebaum. 4) F. Caruana vs. R. Praggnanandhaa.

Mañana última ronda, 14: 1) Esipenko vs. Caruana; 2) Praggna vs. Nakamura; 3) Bluebaum vs Giri; 4) Sindárov vs. Wei, Yi.

R-13, mujeres: 1) Bibisara Asaaubayeva vs Anna Muzychuk; 2) K. Lagno vs Deshmukh; 3) Tan Zhongyi vs Vaishali Rameshbabu; 4) Zhu Jiner vs Aleksandra Goryachkina.