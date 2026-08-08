La prodigiosa Alice Lee arrolla a Hou, Yifán

La rapidez mental, la toma de decisiones y el arrojo se inclina generalmente por los más jóvenes. La alternancia de la lucha se rompió en las dos últimas partidas que se jugaron al ritmo fulgurante de un minuto: las ganó Alice Lee, la prodigiosa ajedrecista estadounidense de 15 años, a la prestigiosa china Hou, Yifán, de 32, cuatro veces campeona mundial en clásico y desde hace un par de lustros con el más alto Elo del planeta. Fue una conclusión emocionante, eléctrica, que decidió el título Speed Chess por el score de 11 ½ - 9 ½ puntos.

La final del certamen, en el que participaron 16 maestras de la elite, organizado por la plataforma Chess.com constó de tres fases: la primera de 75 minutos de lucha en siete partidas de 5 minutos con añadido de un segundo que terminó con +3, =1, -3; la segunda en un tiempo de 50 minutos, partidas de tres minutos con +01” con resultado de +2, =4, -2. Y una tercera de 25 minutos con juegos de blitz al ritmo de un minuto con un segundo adicional en las que Alice Lee se impuso a Hou, Yifán en los dos últimos juegos con score de +3, =2, -1, y un global de +8, =7, -6.

Fue una lucha espectacular de lo más cerrada en que la expresión agonal estuvo salpicada de ideas magistrales con las imprecisiones y errores que se generan en la asfixia de tiempo. Algunas con matices caóticos tras la aparición del blúnder como en el juego inaugural de 5 minutos en los que Lee, en la línea Petrof, al atacar con su dama una torre sin apoyo no percibió el sacrificio de la segunda actriz del tablero y quedó con pieza de menos y final perdido.

En el último juego a un minuto Lee y Hou, Yifán, realizaron 72 movimientos y desde el 56 de un Giuoco Piano que derivó a un final equilibrado de R, A de igual color y cuatro peones las antagonistas lucharon con menos de 10 segundos. Lo que puede dar una idea de la velocidad de vértigo que se establece en el tablero. Las piezas vuelan, sin derribar otras…un espectáculo.

De 15 años de edad y quinta del mundo en la clasificación mundial FIDE entre las -20 años, Alicia Lee llegó a la final con una impresionante victoria en semifinal sobre la griega Anastasia Avramidou a la que le encajó 11 victorias de 12 juegos, una racha de 8 al hilo, con un global de 19 ½ - 4 ½: (+17, =5, -2).

En cuartos de final venció a la actual campeona mundial de clásico la china Ju, Wenjun por 9 ½ - 3 ½ (+9, =1, -3): y en octavos a la ex campeona mundial la rusa Alexandra Kosteniuk por 9-7 (+7, =4, -5). “Me dio mucha confianza y adaptación vencer a Ju, Wenjun”.

Lee aprendió a jugar a los seis años y dos años más tarde rebasó la frontera de los 2,000 puntos Elo. A los 13 años su Elo es de +2,400. Tiene victorias en ajedrez clásico sobre Matthias Bluebaum (2,661), el rumano Bogdan-Daniel Deac (2,775), Lázaro Bruzón (2,617). En 2024 ganó a Kosteniuk y en 2025 a otra ex monarca mundial Mariya Muzychuk. Asiste a la Olimpiada de Samarcanda como segundo tablero de Estados Unidos. Se convierte en la jugadora más precoz en lograr la corona de Speed Chess.

Hou Yifán con el RM de precocidad en ganar el título de Gm a los 14 años y 7 meses es la tercera ocasión que ocupa el segundo lugar después de 2022 y 2025. Triunfó en la edición de 2024 al vencer 15-11 a la india Harika Dronavalli.

La mejor actuación de su brillante carrera ajedrecística ocurrió en el Tradewise Trafalgar 2012 al vencer en la R-7 a la húngara Judith Polgar con victorias sobre Almasi, Le Quang Liem y Shirov. Tenía 17 años de edad.

Blancas: Alice Lee, Estados Unidos, 2,924.

Negras: Hou, Yifán, China, 2,855.

Apertura Inglesa, A30.

R-4, Blitz 5 minutos con +1”, Campeonato Speed Chess, final, 07–08-2026.

1.Cf3 Cf6 2.g3 b6 3.Ag2 Ab7 4.0–0 e6 5.c4 Ae7 6.Cc3 0–0 7.Te1 c5 8.e4 d6 9.d4 cxd4 10.Cxd4 Dc8 11.Ae3 a6 12.Tc1 Cbd7 13.De2 Dc7 14.Ted1 Tfe8 15.h3 Tac8 16.b3 Db8 17.Tc2 Da8 18.Ac1 Af8 19.Aa3 Cc5 20.Te1 d5 21.e5 Cfe4 22.Cxe4 dxe4 23.Td1 Cd3 24.Axf8 Txf8 25.Dh5 Tc5 26.Dg5 Cxe5 27.De3 Te8 28.Tcd2= Cd3 29.Ce2 f5 30.Cf4 Cxf4 31.Dxf4 Ac6?+- 32.Af1 h6 [ Si 32...e5 33.Dg5 (33.Dxf5 e3 34.fxe3 e4 35.Dg4 Tce5 36.Df4+-) 33...h6 34.Dg6 Dc8 35.b4+-] 33.b4 e3 34.fxe3 e5 35.Df2 Rh7 36.bxc5+- bxc5 37.Td6 Ae4 38.Ag2 Tb8 39.Axe4 Dxe4 40.Tf1 Dxc4 41.Dxf5+ Rh8 42.Dxe5 Dc2 43.Txh6+ 1–0.