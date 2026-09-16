Probable: EU vs Jamaica; India vs Uganda, en la b Olimpiada de Samarcanda

Al cierre de nuestra edición la FIDE no había dado a conocer el emparejamiento de la primera ronda de la XLVI Olimpiada de Samarcanda, pero es altamente probable en relación con el sistema Suizo que, en forma independiente del sorteo de colores, enfrenten la selección de Estados Unidos, vs Jamaica, India vs Uganda, Uzbekistán el país anfitrión, oro en Chennai 2022, vs Islas Faroe y China vs Hong Kong. Los citados en primer lugar, con un elo superior a los 2,700 puntos, son los grandes favoritos al oro en la categoría abierta. El equipo de México que llegó rayando las espuelas por un retraso en el vuelo de Air France irá contra Macao que ocupa la posición 179 en la siembra.

El favorito natural es la escuadra de EUA, con Elo de promedio de 2,753; la integran: 1) Fabiano Caruana, 2,789; 2) Wesley So, 2,774; 3) Levon Aronian, 2,725; 4) Hans Moke Niemann, 2,725; 5) Awonder Liang, 2,693. Capitán GM John Donaldson.

Copa Independencia. Los GMs Lukis Ernesto Quesada y Juan Carlos Obregón son líderes tras la R-6 del certamen septembrino con 5 puntos (+4,=2-0) tras que Obregón desbancó de la primera posición al serbio Luka Budislvjevic, quien ocupa ahora el tercer sitio con 4 ½. Le siguen con igual puntuación Elier Miranda, Cuba, el MI Carlos Sandoval y el GM Gabriel Flom, Francia.

Anoche en la R-7: Quesada vs Obregón; Budislvjevic vs Carlos Sandoval Mercado; Miranda vs Flom.

Blancas: Juan Carlos Obregón, Nuevo León, 2,463.

Negras: Luka Budislvjevic, Serbia, 2,493.

Giuoco Piano, C54.

R-5, Copa Independencia, Cd. de México, 11–09-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.0–0 Cf6 5.d3 d6= 6.c3 a5 7.a4 h6 8.Cbd2 0–0 9.h3 Rh8 10.Te1= Ch7 11.Cb3 Ab6 12.d4 Df6 13.Ae3 Ce7 14.dxe5 dxe5 15.Cc5 Rg8 16.b4 Cg6 17.Ta2 Td8 18.De2 Axc5 19.bxc5= Chf8 20.Ch2 Cf4 21.Df3 C8g6 22.g3 Ae6 [22...Cxh3+ 23.Rh1 (Si 23.Rg2? Chf4+–+ 24.Rg1 Ae6 25.Axe6 Dxe6 26.Td1 Txd1+ 27.Dxd1 Dxa2–+) 23...Cg5 24.Axg5 hxg5 25.Rg2 Cf8-+] 23.Axe6 Dxe6 24.Taa1 Cxh3+ 25.Rh1 Td3–+ 26.Df5 Dxf5 27.exf5 Ce7 28.Rg2 Cg5 29.Axg5 hxg5 30.Txe5 Cc6 31.Te3 Td5 32.Tb1 Tb8 33.Tb5 Txf5 34.Cf3 Td5 35.c4 Td1 36.Cxg5= f6 Acaso mejor Tde8 o bien Rf8 con el fin de romper el golpe táctico con imagen de mate que se va a producir. [36...Tbd8 37.Txb7 T1d7 38.Ch3 Rf8 39.Cf4 Te8+=] 37.Txb7 fxg5 [37...Txb7?? 38.Te8++] 38.Txb8+ Cxb8= 39.Te8+ Rf7 40.Txb8 Tc1 Se llega a un final equilibrado en la valoración de los módulos de cálculo, no así en el ajedrez humano en el que influye el desgaste físico, mental y nervioso, así como la toma de decisiones cuando el jugador se ve asfixiado por el tiempo y tiene que hacerlo con rapidez. 41.Tb5= Txc4 42.Txa5 Igualdad en el engine. Sólo que el peón libre, la vigilancia de las negras puede signficarles una casilla débil en alguna otra parte del tablero. La segunda debilidad conduce por lo general a la derrota. 42...c6 43.Rf3 Rf6 Los jugadores entran en zeitnot: 4´56” blancas contra 1´11” de las negras. 44.Ta8 Mejor mantener la torre en a5 y probar con [44.Re3 Re5] 44...Txc5 45.a5 Tc3+ 46.Re4= Tc4+ 47.Rd3 Ta4 48.a6 El peón liibre c6 está retrasado y es débil al igual que que sus colegas doblados en flanco de Rey. 48...c5+= 49.f3 Rg6 50.Rc2 Ta3= 51.Rb2 Ta4 [51...Txf3?+- El final se gana de inmediato con: 52.Tc8 Tf7 53.g4 Rf6 (53...Ta7 54.Tc6+ Rf7 El rey blanco se dirige a b6. y si el monarca negro se aproximara a la torre Tg6 gana. Esa es la enorme diferencia de contar con un peón libre apoyado.) 54.Txc5 Td7 55.Ta5] 52.Rb3 Tb4+ 53.Ra3= Tb6= 54.Ra4 Tf6!! El blúnder de las negras se produce en zeitnot: Blancas con 1´07” vs 43” de las negras. Este moivimiento Tf6 permite de inmediato al rey apoyar el peón de a6 y simultáneamente se activa la torre blanca añl liberarse de la defensa de su peón. Con g4 se produce otro final teórico ganador: se mantiene el peón en a6; el monarca blanco se adueña de a7 y la torre puede ocupar b6 para establecer las condiciones necesarias de la coronación de a6 con el sacrificio obligado de la torre negra. 55.Rb5 [Observe: 55.g4 Txf3 56.Rb5 Tb3+ 57.Rxc5 Ta3 58.Rb6 Tb3+ 59.Ra7 Rf6 60.Tb8 Ta3 61.Tb6+ Re5 62.Rb7 Rf4 63.Tb4+ Rf3 64.a7+-] 55...Txf3 56.g4 Tb3+ 57.Rxc5 Tc3+ 58.Rb5 Tb3+ 59.Ra4 Tg3 60.Td8 Txg4+ 61.Rb5 Tg1 62.a7 Tb1+ 63.Rc4 Tc1+ 64.Rb3 Ta1 65.a8D Txa8 66.Txa8 Rf5 67.Rc3 Re4 68.Rd2 Rf3 69.Re1 1-0. Negras abandonan. Si: 69...Rg2 70.Ta4 g6 71.Re2 Rg3 72.Rf1 g4 73.Rg1+- 1–0.