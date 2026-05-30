Nepo adelanta a Niemann en su match de 8 partidas

Un error en la valoración de la posición equilibrada en luchade torre y pieza menor le costó la derrota al GM estadounidense Hans Moke Niemann en la primera partida del match a ocho juegos que sostiene en Belgrado, Serbia, contra el prestigioso ruso Ian Nepomniachtchi.

Niemann ocupa el sitio 12 del mundo con 2,742 puntos Elo y Nepo el 21 con 2,729. Juegan al ritmo de una hora el total de la partida con un incremento de 30 segundos. Aparecer en la lista oficial FIDE en los primeros 20 del mundo revela ingente esfuerzo e intensa actividad en el tablero combinado con el talento.

Inteligente, brillante, envuelto en una polémica, en la que a final de cuenta las evidencias apuntan que hinchó su cartera de la primera a la última fila, intenta situarse en la privilegiada zona de los diez mejores ajedrecistas del planeta. En su nueva situación económico, se promueve.

Quinta ronda del Norway Chess. En Oslo se reanuda la atractiva competencia Norway Chess en su edición XIV con un singular sistema de puntación y formato de ajedrez clásico seguido de una partida de Armagedón si aquélla terminara en empate. Se trata de un certamen del más alto nivel en el que los protagonistas, hombres y mujeres , recibirán premios económicos equivalentes: 700,000 coronas noruegas al primer lugar, 1,300,000.00 pesos mexicanos; y 120,000 el sexto y último 224,000 pesos.

De las XIV ediciones Carlsen ha ganado siete y ninguno de los demás campeones ha podido repetir victoria. El quid estriba en que Carlsen parece pagar factura por su alejamiento del ritmo clásico. Sus derrotas ante Firouzja y Praggnanandhaa en la R-1 y la R-3 le han hecho 8.8 de su Elo personal que ahora es de 2,831.2 puntos Elo. Hoy conduce las blancas ante Wesley So quien ocupa la tercera posición de la clasificación.

Se van a realizar cuatro partidas seguidas, el miércoles es día de descanso y el torneo concluye el viernes 5 de julio.

Clasificación Ronda 4: 1) Alireza Firouzja, Francia, 8 ½ puntos. 2) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 6; 3) Wesley So, Estados Unidos, 5 ½; 3) Magnus Carlsen, Noruega, 4 ½; 4) Vincent Keymer, Alemania, 4; 6) Dommaraju Gukesh, India, 3 ½ puntos.

Ronda 5: 1) Firouzja vs Keymer; 2) Carlsen vs Wesley So; 3) Praggna vs. Gukesh.

En el Norway Chess femenino. Clasificación, ronda 4: 1) Bibisara Assaubauyeva, Kazajistán, 7; 2) Anna Muzychuk, Ucrania, 5 ½; 3) Divya Deshmukh, India, 5 ½; 4) Zhu, Jiner, China, 5 ½; 5) Ju, Wenjun, monarca mundial, China, 4; 6) Humpy, Koneru, India, 3 puntos.

Ronda 5: 1) Zhu, Jiner vs Deshmukh; 2) Muzychuk vs Assaubayeva; 3) Ju, Wenjun vs. Koneru.

Blancas: Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2,729.

Negras: Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 2,742.

Ruy López, Berlinesa, V Río de Janeiro, C67.

R–1, Match de ocho partidas, 29–05-2026. 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0–0 Cxe4 5.d4 Cd6 6.Axc6 dxc6 7.dxe5 Cf5 8.Dxd8+ Rxd8 Posición súper analizada. En esencia las negras a costa de dejar al rey sin enroque (con la tarea de buscarle una casilla segura), tienen plena confianza en el poder de la pareja de alfiles y la fortaleza de sus peones Las blancas llevan a su monarca a la seguridad del enroque y poseen mayoría en flanco de rey. En teoría las negras no pueden crear un peón libre en flanco dama. En la práctica ocurre a veces lo contrario. 9.Cc3 Re8 10.Af4 h5 11.Ce4 Ae7 12.Tfe1 Ae6 13.Cfg5 Cd4 Le comunican dinamismo a la lucha. 14.Cxe6 Cxe6 15.Ae3 Td8 16.f4 Cd4 17.Axd4 Txd4 18.Rf2 Th6 Al estilo Kárpov. 19.c3 Td5 20.Tad1 Rd7 21.c4 Txd1 22.Txd1+ Re6 23.Rf3 g6 24.Cg3 Th8 25.Ce2 f5 26.Cd4+ Rf7 27.Cb3 Re6 28.Td3 Tb8 29.a3 c5 30.Ca5 g5 31.g3 g4++=. 32.Rg2 h4 33.h3 a6 34.a4= gxh3+ 35.Rxh3 hxg3 En la estructura blanca hay dos peones débiles c4 y f4. 36.Txg3= Th8+ 37.Rg2 Td8 38.Cxb7 Td2+ 39.Rf3 Td3+ 40.Rf2 Td4 41.Re3 Txc4 42.Tg6+ Rd5 43.Tg7 Re6 44.Ca5 Txa4 45.Cc6 Ah4= 46.Th7 Te4+ 47.Rf3 Ae1?+- [47...Rd5 48.Txh4 Rxc6 49.Th5 Tb4 50.Txf5 Tb3+ 51.Rg4 Txb2 52.Tf6+ Rd5 53.Txa6=]48.Txc7 a5 49.Cd8+ Rd5 50.Td7+ Rc4 51.Cb7 Td4 52.e6+- Ah4 53.Cd6+ Rb3 54.Tb7+ Tb4 55.Th7 Af6 56.Tf7 Ad8 57.Cb7 Ah4 58.Cxc5+ Rc4 59.Txf5 Txb2 60.Ce4 a4 61.Rg4 Ae7 62.Tf7 Ab4 63.e7 Axe7 64.Txe7 a3 65.Ta7 a2 66.f5 Rb3 67.f6 Tc2 68.f7 Tc8 69.Cc3 Tc7 70.Cxa2 Txa7 71.Cc1+ Rc2 72.f8D Ta4+ 73.Rf3 Rxc1 74.Dc8+ Rb2 75.Re3 Tb4 76.Rd3 Rb3 77.Dc6 Ra3 78.Dd5 Rb2 79.De5+ Rb3 80.Da5 1–0.