Levon Aronian sobresale en ajedrez rápido en Biel

Artista del tablero y extraordinario en el juego posicional y en las maniobras tácticas el estadunidense Levon Aronian, de 43 años de edad, ofreció un recital en ajedrez rápido al ganar cuatro partidas, empatar una y terminar invicto ayer en el Festival de Biel con 9 puntos, tres más que Aydin Suleymanli, de Azerbaiyán, y 5 más que el gran maestro José Eduardo Martínez Alcántara, peruano mexicano, que ocupó la tercera posición en un grupo de cinco maestros de la elite.

Impresiona la victoria de Aronian sobre Matthias Bluebaum, fuerte jugador germano, campeón de Europa 2025 y selecto competidor del Torneo de Candidatos FIDE, isla de Chipre.

Como un perro bulldog que hinca los colmillos en el pelaje y músculo de su adversario y los dirige lentamente a la yugular, así Levon Aronian explotar las casillas blancas y vulnera la casilla f7; en el medio juego explota en forma magistral la clavada de una dama y construye una poderosa ofensiva sobre flanco de rey que concluye con un jaque mate en tres movimientos.

En Biel se presencia ajedrez de alto nivel.

Clasificación general: 1) Levon Aronian, 2,735, Estados Unidos, 9 puntos reales: 2) Aydin Suleymanli, 2,561, Azerbaiyán, 6; 3) José Martínez Alcántara, 2,620, México, 4 puntos; 4) Matthias Bluebaum, 2,587, Alemania, 4 puntos; 5) Le, Liem Le Quang, 2,633, Vietnam, 4; 6) Yagiz Kaan Erdogmus, 2,493, Turquía, 3 puntos reales.

Clasificación del Torneo de ajedrez rápido: 1) Levon Aronian, puntos reales (+4, =1, -0); 2) Aydin Suleymanli, 6 (+1, =4, -0); 3) José Eduardo Martínez Alcántara 4 (+1, =2, -2, perdió ante Levon Aronian y Yagiz Kaan Erdogmus a quienes habiá dominado en ajedrez 960); 4) Matthias Bluebaum 4 (+1, =2, -2); 5) Le, Quang Liem, 4 (+2, =0, -3); 6) Yagiz Kaan Erdogmus 3 (+1, =1, -3).

Blancas: Levon Aronian, Estados Unidos, 2,735.

Negras: Matthias Bluebaum, Alemania, 2,587.

Defensa Francesa, Sistema Clásico, C11.

R-5, Festival de Biel, Ajedrez Rápido 15 minutos, Biel

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5 6.Cf3 Cc6 7.Ad3 a6 8.0–0 b5 9.f5 cxd4 10.fxe6 fxe6± [10...dxc3? 11.exf7+ Rxf7 12.Cd4+ Rg8 13.Cxc6 Db6+ 14.Rh1 Dxc6 15.Df3 De6 16.Af5 Dxe5 17.Axd7 h6 18.Ac6 Ta7 19.Dxf8+ Rh7 20.Dc5 Tc7 21.Af4 Txc6 22.Dxc6 Dh5 23.Dxc3+-] 11.Cxd4 Db6! 12.Ae3 Cxd4 13.Rh1± Rd8? 14.Dg4 Ac5 15.b4! Axb4 [15...Cxe5 16.Dxg7+- Axb4 17.Dxh8+ Rc7 18.Dxe5+ Ad6 19.Tf7+ Ad7 20.Dg7 Td8 21.Axd4+-] 16.Ce2 Ac5 17.Cxd4+- Te8 18.Tf7 Ta7 19.Taf1+- h6 20.Dh5 g5 [20...Axd4 21.Dh4+ g5 22.Axd4 gxh4 23.Axb6+ Cxb6 24.Txa7+-] 21.c3 Cxe5 22.Txa7 Dxa7 23.Dxh6 Rc7 24.Axb5 Ad7 25.Axd7 Cxd7 26.Cxe6+ Rc8 27.Cxc5 Txe3 28.Dc6+ Rd8 [28...Dc7 29.Da8+ Db8 30.Dxa6+ Rc7 31.Ce6+ Txe6 32.Dxe6+-] 29.Cb7+ Re7 30.Dd6+ Re8 31.Dg6+ Negras abandonan por el jaque mate a la siguiente con Df7++. 1–0.

Blancas: Le,Quang Liem, Vietnam, 2,633.

Negras: José Eduardo Martínez Alcántara, México, 2,620.

Apertura Catalana, Cerrada, E06.

R–1, Rápido, Festival de Biel, Suiza, 12–07-2026.

1.c4 e6 2.g3 d5 3.Ag2 Cf6 4.Cf3 Ae7 5.0–0 0–0 6.d4 a5 7.Cc3 c6 8.b3 b6 9.a3 Ab7 10.Ab2 Cbd7 11.e3 Aa6 12.Te1 dxc4 13.bxc4 Axc4 14.Cd2 Aa6 15.Axc6 Tc8 16.Ab5 Ab7 17.e4 Cb8 18.Tc1 Cc6 19.Cf3 Ca7 20.Ad3 b5 21.De2 b4 22.axb4 axb4 23.Cb1 Txc1 24.Txc1 Cc6 25.Cbd2 Ca5 26.Ce5 Cd7 27.Cg4 Cf6 28.Ce3 Cd7 29.Dh5 e5 30.d5 g6 31.De2 Db8 32.Ta1 Dc7 33.Tc1 Db8 34.Ab5 Ac8 35.Ta1 Ad8 36.Axd7 Axd7 37.Da6 Ab5 38.Txa5 Axa6 39.Txa6 Ag5 40.Cdc4 Axe3 41.Cxe3 Db5 42.Tc6 Dd3 43.Axe5 Dxe4 44.Af6 b3 45.Tb6 Dd3 46.d6 Ta8 47.h4 h6 48.Rg2 Rh7 49.Rg1 Tc8 50.Rg2 De4+ 51.Rh2 Dd3 52.Ae5 g5 53.h5 De4 54.Af6 Tc1 55.Cg2 Db1 56.g4 Th1+ 57.Rg3 Dd3+ 58.Ce3 De4 59.Cg2 Dd3+ 60.Ce3 De4 61.Cg2 Tg1 0–1.

Blancas. José Eduardo Martínez Alcántara, México, 2,620.

Negras: Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,493.

Apertura Inglesa, A20.

R-5, ajedrez rápido, Festival de Biel, Suiza, 12–07-2026.

1.c4 e5 2.g3 Cf6 3.Ag2 c6 4.d4 Ab4+ 5.Ad2 Axd2+ 6.Dxd2 d6 7.Cc3 0–0 8.e4 b5 9.dxe5 dxe5 10.Dxd8 Txd8 11.Cf3 b4 12.Ca4 Cbd7 13.0–0–0 Ab7 14.Cd2 c5 15.b3 Ac6 16.Cb2 Cf8 17.f3 Ce6 18.Cb1 Cd4 19.Cd3 Cd7 20.f4 a5 21.Rb2 a4 22.Cd2 Ce2 23.Cb1 exf4 24.gxf4 axb3 25.axb3 Ta5 26.The1 Tda8 27.Cc1 Cxf4 28.Af1 Ce5 29.Te3 Rf8 30.h4 Re7 31.Ae2 Ce6 32.Tg1 g6 33.Tf1 Cd4 34.Ad1 h5 35.Cd2 f6 36.Ac2 Td8 37.Ad3 Ce6 38.Rc2 Ta1 39.Tg3 Cd4+ 40.Rb2 Ta3 41.Tf2 Ad7 42.Ac2 Ag4 43.Cf1 Cxc2 44.Rxc2 Ad1+ 45.Rb2 Tda8 46.Ce3 Axb3 47.Cd5+ Rd8 48.Cb6 Ta2+ 49.Cxa2 0–1.