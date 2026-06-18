Joya de Wei, Yi en la Ruy López

Qué hermosa partida, de principio a fin, jugó ayer el astro chino Wei, Yi al imponerse al gran maestro kasajo Rinat Jumabayev en la R-4 del primer día de competencias del Campeonato Mundial FIDE por equipos de Ajedrez Rápido que se desarrolla en Hong Kong con la presencia de unos cuatrocientos ajedrecistas de 48 equipos.

Dominó en forma magistral las tres fases de la partida en demostración magistral del juego posicional y del cálculo preciso y profundo. Remató su victoria, en 38 movimiento de cuna Ruy López o Española, en la variante Berlinesa, con un pincelazo estético demoledor que nos hizo percibir el olor de la inmortal de aquella partrida ante Lázaro Bruzón considerado como la mejor del 2015.

En la apertura abandonó el Alfil español por crear un centro dinámico; con el rompimiento temático en d4 ganó espacio, constriñó el juego de las blancas; con audacia llevó un peón a la quinta, lo reforzó y con creatividad sacudió al lanzar dentro del campamento del ejército de las negras, el peón de Rey a la sexta. Su iniciativa le permitió construir una ofensiva en flanco de Rey que terminó con una brillante combinación y red de mate.

Su equipo Dragon Chilling (Dragón escalofriante) con Ding Liren, ex monarca mundial, como primer tablero, comparte el liderazgo con el Kazchess que comanda el magyar Richard Rapport con 4 victorias. En lo individual Hans Moke Niemann logró 4 triunfos.

Blancas: Wei, Yi, China, 2,726.

Negras: Rinat Jumabáyev, Kazajistán, 2,541.

Apertura Ruy López, V. Berlín, C65.

R-4, Campeonato Mundial por equipos de ajedrez rápido, Hong Kong, 17–06-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.d3 Una de las mejores formas de responder a la defensa Berlinesa. Consolida el centro y abre espacio para el Ac1. Aunque la respuesta principal es 0–0 con la idea de que, si las negras capturan e4, las blancas pueden desarrollar diversas y conocidas ideas temáticas. 4.0–0 Cxe4 5.Te1 Cd6 6.Axc6 dxc6 7.Cxe5 Ae7 8.Cc3=. 4...Ad6 El ajedrecista kazajo se sale de las líneas conocidas. Generalmente los GMS responden Ac5 con el propósito de liberar más tarde el AD en la diagonal c8-h3. Por lo pronto el A obstruye su propio desarrollo. Las negras deben pulsar que las negras pueden crear un centro dinámico con d4; esa es una de las ideas del Ruy. 5.Cbd2 a6 6.Aa4 b5 7.Ab3 0–0 8.0–0 Te8 9.Te1 Ca5 10.d4 Al jugar Wei, Yi la torre a d1 ha valorado ceder el A a cambio de activar el centro. 10...Cxb3 11.Cxb3 h6 Acaso mejor Ab7 o bien Tb8. 12.dxe5 Axe5 13.Cxe5 Txe5 14.Af4 Te8 El peón central se protege mediante el conocido golpe táctico: 14...Txe4? 15.Txe4 Cxe4 16.Dd5+-. 15.e5 Ch7 Observe el lector aficionado el espacio abierto y la perspectiva blanca de conectar sus torres en un tiempo y llevarlas con mayor rapidez a las columnas d y e. Esto representa una pequeña ventaja. 16.Cd4 Tb8 17.Dd3 La dama se adueña de una de las diagonales más importantes y cumple con los principios de estrategia. 17...Tb6 18.Tad1 Cf8 Un movimiento estratégico e intuitivo; el caballo en la orilla se puede convertir en polilla. Jumabáyev acaso se percata de que su posición es incómoda. 19.Ag3 Hay que consolidar el peón. En quinta son débiles y deben ser reforzados. 19...Cg6 20.f4 La amenaza es clara f5. La posición negra está constreñida. Por lo mismo, no es fácil, hallar un plan adecuado de defensa. 20...d6 21.e6!+- Movimiento desestabilizador. El caballo negro se estremece, al igual que su base de apoyo f7; el peón no puede ser capturado 21...Df6 Necesaria, pero insuficiente. Si 21...Axe6 22.Cxe6 Txe6 23.Txe6 Cf8 24.Te3+- Con la intención de Td1–e1 seguida de Te8 y un eslabón más. Txf8+ y Dh7. Y a otra cosa mariposa.] 22.f5 Ce5 23.Dc3 Tb7 24.Cc6 Cc4 25.exf7+ Dxf7 [25...Rxf7 26.Txe8 Rxe8 27.De1+ Rf8 28.Ah4 Df7 29.b3 Ce5 30.Cxe5 Dxf5 31.Dg3 g5 (31...Dxe5 32.Dxe5 dxe5 33.Td8++-) 32.Tf1] 26.f6 Ag4 [26...Ae6 27.Ce7+ Rh7 28.Dd3+ g6 29.Dd4 c5 30.De4+-] 27.Txe8+ Dxe8 28.Ce7+ Rh7 29.Te1 c5 30.Dd3+ g6 31.Dd5 Td7 32.h3 Ah5 33.De6 g5 Wei, Yi el Mago chino remata la posición con una vistosa combinación edificada en el cálculo preciso. 34.Df5+ Rh8 [34...Ag6 35.Cxg6 Ce3 36.Txe3 Dxe3+ 37.Rh2 De8 38.Ce5+ Los engines anuncian jaque mate en nueve jugadas. 38...Rg8 39.Cxd7 b4 40.Axd6 g4 41.Ce5+- Rh8] 35.f7 Axf7 [35...Dxf7 36.Dxd7+-] 36.Df6+ Rh7 37.Cf5 Df8 38.Te8! 1-0. Negras rinden. Si 38...Dxe8 [38...Axe8 39.Dxf8+-] 39.Dg7++.