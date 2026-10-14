Jeffery Xiong sacrifica pieza menor por 3 peones y vence en complejo final

Fabiano Caruana se impone a Ray Robson en la cuarta ronda del Campeonato Nacional cerrado de Estados Unidos y alcanza a Wesley So en el liderazgo y hoy al reanudar el certamen enfrenta a uno de los subdíleres: Andy Woodward estrella emergente de 16 años.

La cuarta ronda permite apreciar de nuevo la exquisita técnica finalista de Jeffery Xiong: sacrifica un caballo por tres peones y domina a Awonder Liang en compleja lucha.

Clasificación R-4, Campeonato Nacional de Estados Unidos: 1) Wesley So (2,779) 3 puntos; 2) Fabiano Caruana (2,784), 3; 3) A.Liang (2,685) 2 ½; 4) Andy Woodward (2,619), 2 ½; 5) Levon Aronian (2,725) 2; 6) Sam Shankland (2,647), 2; 7) Hans Moke Niemann (2,717), 2; 8) Jeffery Xiong (2,656), 2; 9) Grigory Oparin (2,638), 2; 10) Mishra Abhimanyu (2,638), 1 ½; 11) Ray Robson (2,659), 1; 12) Samuel Sevian (2,708) ½ punto.

Resultados Ronda 4: 1) Xiong 1-0 Awonder; 2) Shankland ½ Woodward; 3) So ½ Aronian; 4) Sevian 0-1 Oparin; 5) Niemann 1-0 Mishra: 6) Caruana 1-0 Robson.

Hoy, Ronda 5: 1) Robson vs Nieman; 2) Aronian vs Xiong; 3) ¡Woodward vs Caruana!; 4) Awonder vs Shankland;: 5) Oparin vs so; 6) Mishra vs. Sevian.

Resultado final de la Super Final, del 79 Campeonato Nacional de Rusia. 1) Andrey Esipenko (2,680 performance de 2,713), 7 ½ puntos reales: +4, =7,-0. 2) E. Nájer (2,580), 6 (+2,=8.-1); 3) David Paravyan (2,587) 6 (+1, =10,-0); 4) Pável Ponkrátov (2,540) 6; 5) Alexsey Grebnev (2,614) 5 ½; 6) Alexey Gogánov (2,507) 5 ½; 7) A. Nestérov (2,590) 5 ½; 8) Sawa Vetokhin (2,555) 5; 9) Iván Pópov (2,595) 5; 10) Dmitry Kokárev (2,523) 5; 11) Vadim Zvyagintsev (2,522); 12) Ernesto Inarkiev (2,637) 4 ½.

El vencedor recibió además de un premio económico un automóvil último modelo y los cinco primeros califican para la Copa Mundial FIDE 2027.

Blancas: Jeffery Xiong, 2,656.

Negras: Awonder Liang, 2,685.

Apertura Cuatro Caballos, C49.

R-3, C. Nacional de EUA, Saint Louis, 12–10–2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.Ab5 Ab4= 5.0–0 0–0 6.Axc6 dxc6 7.Cxe5 Axc3 8.dxc3 Cxe4 9.Dxd8 Txd8 10.Af4 Cd6 11.Cd3 La simetría de las estructuras proyecta equilibrio posicional. 11...Af5 12.Tad1= Tac8 13.Tfe1 Te8 14.f3 f6= 15.Rf2 Txe1 16.Txe1 Te8 17.Cc5 b6 18.Ca6 Axc2 19.Cb4 Txe1 20.Rxe1 Aa4 21.b3 c5 22.Cd5 Ad7 23.Cxc7 Cb7 24.c4 Ca5 25.Cb5 Cc6 26.Ac7 Rf7 27.Rd2 Ae6 Antes del proyectado sacrificio menor por tres peones que han visualizado las blancas dirigen a su monarca al gran centro (el cuadrilátero formado por c3, f3, f6,c6) con el fin de apoyar a su mayoría y enfilar a la coronación de uno de ellos. 28.Rc3 Re8 29.Cxa7! Sacrificio posicional intuitivo que concede ventaja a las blancas, aunque no decisiva. Jeffrery Xiong va a manejar el final en forma magistral y a conseguir la victoria. Ya apreciamos su fina técnica finalista, y profundidad de cálculo, en la victoria en el juego de casillas conjugadas que consiguió sobre Sam Sevian en la R–1 de la competencia. 29...Cxa7 30.Axb6 Cc6 31.Axc5 La ventaja teórica parte de la base de considerar el poder del Caballo equivalente a tres peones. Se trata de un final complejo en el que las blancas deben ganar espacio e impedir que las negras sacrifiquen a su vez el C y desliguen los peones y el alfil negro pueda controlar las casillas blancas de la gran diagonal, lo que conduciría a tablas. 31...Rd7 El rey se dirige a la zona que será el teatro de batalla. 32.a4 g5 33.Ad4 f5 34.Af6 g4 35.f4 Ca7 36.Ad4 Cc6 37.b4 Rc7 38.a5 Ac8 39.Ab6+ Rd7 40.b5 Ab7 41.g3 [41.bxc6+ Axc6 42.g3 Ab7 43.Rb4 Rc6 44.Ac5 Aa6 45.Ab6 Ac8 46.Rc3 Rd6 47.Rd4 Ab7 48.Ac5+ Re6±] 41...Aa8 42.Rb3 Ab7 43.Ra4 Cb8 44.Rb4 [44.a6 Cxa6 45.bxa6 Axa6 46.Rb4 Ab7 Laa estructura y los alfiles de diferente color conducen a tablas teóricas.] 44...Cc6+ 45.Rb3 [45.Rc5 Aa8 46.bxc6+ Axc6± 47.Rd4 Rd6 48.Ac5+ Re6±] 45...Cb8 46.Ac5 Aa8 47.Rb4 Cc6+ 48.Ra4 Cb8 49.Ad4 Ab7 50.Ac3 Ca6 51.Ab4 Cb8 [51...Cxb4??+- ganarían las blancas: 52.Rxb4 Ag2 53.c5 Af1 54.c6+ Rc7 55.Rc5 Rc8 56.Rb6+-] 52.Rb3 Aa8 53.Ac3 Ab7 54.Ab2 Re6 55.Ag7 Rd7 56.Rc3 Re6 57.Ae5 Ca6 58.Rd4 Rd7? La mejor defensa es: [58...h5 59.c5 Cb4 60.Rc4 Cc6 61.Ac7 Ca7 62.Ab8 Ad5+ 63.Rb4 Cxb5+=] 59.c5 Cb4 60.Rc4 Cc6 61.a6 Ac8 [61...Axa6 62.bxa6 Rc8 63.Rb5 Rd7 64.Rb6+-] 62.Ac3 Re6 63.Ad2 Ca7 64.Ae3 Cc6 65.Ad2 Ca7 66.Aa5 Ad7 67.c6 Cxc6 [67...Rd6 68.cxd7 Rxd7 69.b6 Cc6 70.a7 Cxa5+ 71.Rb5+-] 68.Rc5 1–0.