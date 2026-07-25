“Ilegal e injusta la sanción de la Unión Europea”: Dvorkovichi

El ruso Arkady Dvorkovich se aparta de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) tras que su nombre aparece en una lista de sancionados por el Consejo de la Unión Europea.

El mundo le debe a Europa lo mejor del pensamiento del hombre sea filosofía, ciencia, literatura, deporte, pero también lo peor del ser humano a través de su codicia y sometimiento del hombre mediante el poder bélico. A Europa se le debe lo sublime y lo podrido con algo adicional: la práctica de una doble moral en la que idéntica conducta convierte al otro en un ser malvado y a ellos en paradigma de pureza; con el atributo de castigar arbitrariamente, sin apego a la ley o a la justicia, en función a su fuerza, poder político, económico, bélico, inmoral.

La Unión Europea emitió el pasado jueves en el décimosexto paquete global de sanciones y medidas restrictivas selectivas a 48 personas y 354 entidades señaladas responsables de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

En la página oficial del Consejo de la Unión Europea se añade: …”también se impondrán sanciones a los agentes de terceros países que apoyan directamente el esfuerzo bélico ruso”.

Se castiga a Arkady Dvorkovich por su inteligencia, por comunicar su enorme capacidad, dinamismo y organización al ajedrez en el mejor momento de su historia; por haber sido vice ministro del presidente Dmitry Medvedev de 2012 a 2018, y esencialmente por su nacionalidad rusa. En 2018 fue presidente del Comité Organizador del Campeonato Mundial de Futbol y en ese año nombrado titular de FIDE.

Según BusinessWeek , Dvorkovich fue incluido en la lista de los 50 líderes mundiales potenciales.

La UE se tragó la oposición de Dvorkovich a Vladimir Putin y su declaración: “Las guerras son lo peor que uno puede enfrentar en la vida… incluida esta guerra”.

Para la visión de la UE Dvorkovich es ruso.

Europa sanciona después de cuatro años del conflicto bélico y justo cuando mañana cierra la inscripción de candidatos a la presidencia de la FIDE cuyo nuevo titular se conocerá en septiembre en Samarcanda.

Texto íntegro del mensaje de Arkady Dvorkovich publicado en la página oficial de la Federación Inernacional de Ajedrez FIDE.

Hoy se publicó la decisión de la UE de incluir mi nombre en la lista número 21 de sanciones. Quiero manifestar categóricamente que considero esta decisión ilegal e injusta, y la impugnaré de inmediato por todos los medios posibles. Confío en que se hará justicia.

Sin embargo, dado que hasta que se dicte una resolución judicial formal o esta sea anulada o modificada, estas sanciones podrían obstaculizar el funcionamiento estable de la FIDE, he decidido suspender voluntariamente el ejercicio de mis poderes y funciones como Presidente de la FIDE con efecto inmediato y mientras siga sujeto a las sanciones previstas en las leyes y reglamentos de la UE y Suiza. De conformidad con la Carta de la FIDE, las funciones de Presidente serán asumidas por el Vicepresidente de la FIDE, el 15.º Campeón Mundial, Viswanathan Anand.

Quisiera destacar que creo en el Consejo de la FIDE y confío en que el Consejo y la administración de la FIDE superarán todos los desafíos y harán todo lo posible para salvaguardar la continuidad del trabajo de la FIDE, sus eventos y programas sociales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo de la FIDE ha decidido lo siguiente:

El Consejo de la FIDE acepta y ratifica la decisión del Sr. Arkady Dvorkovich de suspender el ejercicio de sus derechos, deberes y prerrogativas como Presidente de la FIDE. En consecuencia, el Sr. Dvorkovich no ejercerá las responsabilidades, deberes, derechos y prerrogativas previstos en la Carta de la FIDE, en particular en el artículo 18 de la misma, ni en otras normas, mientras estén vigentes las medidas establecidas en la Ordenanza que establece las medidas en relación con la situación en Ucrania y el Reglamento (UE) n.º 269/2014. Específicamente, el Sr. Dvorkovich no actuará como «titular de control» de la FIDE ni de sus activos.

De conformidad con el artículo 19.2 de la Carta de la FIDE, el Sr. Anand Viswanathan, Vicepresidente de la FIDE, actuará como Presidente Interino mientras el Sr. Dvorkovich esté sujeto a las medidas restrictivas previstas por las leyes y reglamentos suizos y de la UE vigentes.