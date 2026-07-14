Gukesh, en Chennai contra Firouza, Abdu, Erigaisi, …

El monarca mundial Gukesh Dommaraju, de 20 años, reaparece este jueves en la cuarta edición del Quantbox Grand Masters de Chennai, el más importante torneo cerrado de India, al lado de figuras notables como su acérrimo adversario el astro uzbeko Nodirbek Abdusattórov, el francés Alireza Firouzja, el indio belicoso Arjún Erigaisi, el estadounidense Hans Moke Niemann, a quien anuncian como “Mi ajedrez habla por sí mismo” en un lenguaje tan claro como el agua, y otros fuertes jugadores como el GM ruso Dmitry Andreikin y los indio Nihal Sarin y Pranesh M.

Se trata de un octagonal, el más fuerte que se realiza en India, segunda potencia del mundo. Se va a realizar del jueves 16 al miércoles 22 en siete rondas, en un round robin bajo el ritmo clásico de 90 minutos con 30 segundos de añadido y un premio global de 79,500 dólares de los cuales 26,500 se entregarán al vencedor, 15,900 al segundo lugar, 10,600 al tercer, …, y 3,180 al último lugar.

El certamen eleva su rango a la categoría XX de la FIDE con un promedio de 2,726.5 puntos Elo.

Para el monarca mundial la competencia representa la oportunidad de medirse contra jugadores de alto nivel, tres entre los primeros doce del mundo y cinco entre los 25, nivel que el propio Gukesh Dommaraju no alcanza pues este mes descendió a la posición 26, en la lista oficial FIDE, con 2,717 puntos Elo, como consecuencia de un slump que lo atrapó poco después de conquistar la corona tras derrotar al chino Ding Liren en el match titular celebrado a fines del 2024 en Singapur.

Gukesh, en el tobogán, aún no da muestras de recuperarse plenamente. Lucha por salirse con el fin de estar listo para defender su corona este fin de año ante el astro Javokhir Sindárov que en cada competencia se muestra muy filoso, como navaja de rasurar.

Organizadores y publicistas han tenido la idea de diseñar un poster con las fotografías de los protagonistas y el añadido de una pequeña leyenda que intenta aproximarse a la imagen que perciben de los grandes maestros. Le dan un toque humorístico, divertido.

26) Gukesh, Dommaraju, India, 2,717 puntos Elo. “El campeón”. 6) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,766, “El poder”; acaso reminiscencias de la partida que ganó a Gukesh en la Olimpiada de Chennai en 2022. 9) Arjún, Erigiaisi, India, 2,757; “The Madman”, es decir el loco, el lunático, el que rompe la normalidad en el tablero. 12) Alireza Firouzja, Francia, 2,749, “El Príncipe”. 19) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 2,730, “Mi ajedrez habla por si mismo”; 25) Nihal Sarin, India, 2,717, “El prodigio del blitz”; 29) Dmitry Andreikin, Rusia, 2,710, “Ajedrez limpio”; 47) Pranesh, M, India, 2,666; “El niño con cara de asesino”.

Un punto de vista. Hace tiempo los campeones del mundo en meses anteriores a la exposición de su corona se reservaban ciertas líneas de apertura, las eludían en torneos, con el propósito de no darlas a conocer a su retador.

El juego ha cambiado en los últimos tres lustros; las aperturas están en constante flujo y reflujo, con el descubrimiento y práctica constante de las líneas principales y sublíneas; los matches son competencias más abiertas, directas, cuerpo a cuerpo en los que los maestros ponen en juego conocimiento, destreza y creatividad, sin el propósito de ocultar nada.

Gukesh y Sindárov contarán con analistas que investigarán con esmero el algoritmo con los puntos débiles del oponente y su reacción a determinados estímulos de ataque y defensa.

Acaso el Quantbox de Chennai 2026 permita un atisbo de cómo va el proceso de la preparación de Gukesh con miras a la defensa de la corona mundial este fin de año. Por cierto en estos días se dará a conocer la sede que podría ser Canadá o Inglaterra entre otros países.

MATCH: Estados Unidos vs Uzbekistán. Varias de las principales luminarias de EU y Uzbekistán enfrentarán en un match de ajedrez rápido y blitz que tendrá lugar los días 27 y 28 de julio en Miami, Florida.

Estados Unidos presenta a Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, Wesley so, Levon Aronian y Leinier Domínguez. Y Uzbekistán a Javolhir Sindárov, Nodirbek Abdusattórov, Nodirbek Yakubbóev, Shamsiddin Vokhidov y Mukhiddin Madaminov.

El primer día jugarán cuatro rondas al ritmo de 15´+10” y el segundo, ocho rondas de ajedrez relámpago de 033 más 02”.

La Solución: 1. Da7+ Rxa7 2.Txc7+ Ra8 3. Cxb6++.