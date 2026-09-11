El GM Diego Flores toma desquite de Faustino Oro

El argentino Diego Flores, óctuple monarca de Argentina, se desquita de la derrota que le encajó el talento de 12 años, Faustino Oro en el Torneo Leyendas y Prodigios, al iniciar la segunda vuelta del hexagonal que se juega en Madrid. La partida es de corte magistral, ilustrativa en la estrategia y en el juego posicional. El mexicano Martínez Alcántara pierde el invicto ante el teórico neerlandés Iván Sokólov, pero conserva el tercer sitio.

Clasificación después de la R-6 y R-7: 1) David Antón, España, 5 (+3,=4,-0); 2) Faustino Oro, Argentina, 4 (+2,=4,-1); 3) José Eduardo Martínez Alcántara, México, 3 ½ (+1,=5 -1); 4) Diego Flores, Argentina, 3 ½ (+2,=3,-2); 5) Iván Sokólov, Países Bajos, 3 (+1,=4,-2); 6) José Cuenca, España, 2 (+0,=4,-3).

R-6: 1) Antón ½ Cuenca; 2) Flores 1-0 Oro; 3) Martínez 0-1 Sokólov.

R-7: 1) Martínez ½ Antón; 2) Sokólov ½ Flores; Oro ½ Cuenca.

Ronda 8: 1) Martínez vs Antón; 2) Sokólov vs. Flores; 3) Flores vs Martínez.

Blancas: Diego Flores, Argentina, 2,590.

Negras: Faustino Oro, Argentina, 2,537.

Apertura Reti, A07.

R-6, Leyendas y Prodigios, Madrid, 10–09-2026.

1.Cf3 d5 2.g3 Cf6 3.Ag2 e6 4.0–0 Ae7 5.d3 Esquema Indio que al igual que en el Sistema London, las blancas pueden construir una posición en forma independiente, de lo que jueguen las negras. 5...0–0 6.Cc3 c5 El avance de este peón tiene el claro sentido no sólo de disputar el centro sino, además desarrollar el Cc6, sin dejar c7 retrasado, y luego situar una torre en c8. [Si 6...d4? mejor cumplir con el desarrollo Cxf6+ Axf6 11.Te1=] 7.e4 Cc6 8.Af4 d4 9.Cb1 Cd7 Es frecuente en este esquema que las negras ataque en flanco dama y las negras en flanco de rey. 10.a4 Se gana espacio y se puede hostigar al C si llegara a ubicarse en b6. 10...e5 11.Ad2 Tb8-= 12.Ca3 a6 13.Cc4 b5= Movimiento enérgico. No obstante, los módulos de cálculo valoran mejor: [13...b6 que protege la casilla a5.] 14.axb5 axb5 15.Ca5 Dc7 16.Cxc6 Dxc6 17.c3 Ab7 Imprecisión de Faustino Oro. [17...dxc3 18.bxc3 Ad6 19.Te1 Cb6 20.Af1 c4 21.d4 f6=] 18.cxd4 cxd4 19.Ah3! Se amenaza Axd7 y la valiosa captura del peón central que elevaría la debilidad de c4 y b5. 19...Af6! sensible error que estropea la partida. Los engines anuncian la derrota negra. Ab4! Tfd8 21.Dc1 Cf8 Las negras rechazan el intercambio de Damas. Si lo hicieran las blancas se pueden adueñar de las columnas abiertas en preparación de invadir séptima fila. Y si el caballo no se moviese entonces con Ab4-d4 las blancas capturan el peón central. Oro se ha dado cuenta que su posición es más que delicada. Ahora tendrá que exhibir lo mejor de su defensa. 22.Dxc6 Axc6 23.Tfc1 Ad7 24.Axd7 Cxd7 25.Ta7 Cb6 Se encadenan los errores. Antes de atacar las debilidades b5 y d5 las blancas impiden que el C entre a su territorio. 26.b3 Observe el lector aficionado: la torre puede dirigirse a d5 y si Cd7, Tc5-d7. Hay otra forma de atacar el peón central debido a la mala posición del Af6. Con g4 que amenaza g5. 26...Cc8 27.Ta6 Te8 28.Tc5 h6 ¡Cómo atacar los peones débiles? 29.Aa5! [Se podía jugar 29.Ta5 Cd6 30.Td5 Cb7 31.Taxb5 y se gana la partida. Los maestros escudriñan el tablero con mayor profundidad. La elección de del GM Diego Flores es la más exacta.] 29...Ce7 30.Cxe5 Axe5 31.Txe5 Tbc8 32.Td6 Sobre las debilidades. 32...f6 33.Txb5 Cc6 34.Rg2 [34.Tc5 Ce5 35.Txc8 Txc8 36.Rg2 Rf7 37.Txd4] 34...Ce5 35.Txd4 Tc2 36.h3 evita Cg4. 36...Tec8 37.Tb7 Rh7 38.Td5 T8c6 39.g4 Ta2 40.Ac7 Tcc2 41.Axe5 Txf2+ 42.Rg3 fxe5 43.Tdd7 Abandonan. 1–0.

Blancas: José Eduardo Martínez Alcántara, México, 2,667.

Negras: Iván Sokólov, Países Bajos, 2,559.

Ruy López , Variante Breyer, C95.

R-5, Leyendas y Prodigios, Madrid, 10–09-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Cb8 10.d4 Cbd7 11.Cbd2 Ab7 12.Ac2 Te8 13.Cf1 Af8 14.Cg3 a5 15.a4 b4 16.d5 bxc3 17.bxc3 c6 18.c4 Aa6 19.Ag5 Tc8 20.Ad3 Cc5 21.Af1 h6 22.Ad2 Tb8 23.dxc6 Dc7 24.Ta3 Dxc6 25.Dc2 Ab7 26.Ad3 Cfd7 27.Af1 Cf6 28.Ad3 Cxd3 29.Txd3 Cd7 30.Axa5 Cc5 31.Ta3 Cxe4 32.Txe4 Dc5 33.Dc3 d5 34.cxd5 Dxa3 35.Dxa3 Axa3 36.Te3 Ac5 37.Tc3 Tbc8 38.Ce4 Ad4 39.Txc8 Txc8 40.d6 Tc1+ 41.Rh2 Ac6 42.Cxd4 exd4 43.Ab6 Axa4 44.Cc5 Ac6 45.Cd3 Tc3 46.Ce5 d3 47.Ae3 f6 48.d7 Axd7 49.Cxd7 Tc2 0–1.