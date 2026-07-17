Firouzja vence a Pranesh; es líder en el Quantibox
FIROUZJA CALCULA 8 JUGADAS. Mueven negras. En el umbral de la apertura y el medio juego el francés Alireza Firouzja visualiza una combinación con sacrificio intuitivo de calidad por Alfil y dos peones ante Pranesh M al principiar el Master de Chennai, categoría XX. Posición después de 18. … Ac1-f5 19.f3.
Arturo Xicoténcatl.
Rey y dama
Con juego imaginativo y de concepción superior el francés Alireza Firouzja (2,749) sacrifica la calidad por Alfil y dos peones con el fin de crear un centro móvil cargado de energía y vence al, gran maestro indio Pranes, M. (2,666) en la R-1 del Torneo Quantibox Grand Masters Chennai, categoría XX (2,726.5 Elo). Es líder. Las 3 partidas restantes, tablas.
La victoria de Firouzja, con negras, se produce en 79 lances de una Siciliana Pélikan-Sveshnikov en final de T y 3 peones de las blancas contra T y 4 peones. El final superior lo maneja con cálculo técnica y teoría.
Clasificación R-1: 1) Firouzja 1 punto. 2) Abdusattórov ½; 3) Arjún Erigaisi ½; 4) Gukesh, D, ½; 5) Nihal Sarin ½; 6) Andreikin ½; 7) Niemann ½; 8) Pranes M., 0 puntos.
Emparejamiento R-2: 1) Niemann vs. Sarin; 2) ¡Firouzja vs Gukesh!, 3) Andreikin vs Pranes; 4) ¡Abdusattórov vs. Erigaisi!
Premios a la Excelencia FIDE. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) hará reconocimientos durante la Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda, en septiembre próximo. Dio a conocer ayer las listas con diez personas, torneos, federaciones e iniciativas en once campos de toda la comunidad ajedrecística mundial.
Creados en 2026 se otorgarán cada dos años tras un esmerado proceso de selección, por el Jurado a la Excelencia de la FIDE. Damos a conocer en partes a los finalistas:
Mejor jugador de ajedrez: Nodirbek Abdusattorov, Fabiano Caruana, Magnus Carlsen, Arjun Erigaisi, Alireza Firouzja, Anish Giri, Gukesh Dommaraju, Vincent Keymer, Rameshbabu Praggnanandhaa, Javokhir Sindarov
Mejor jugadora de ajedrez: Bibisara Assaubayeva, Divya Deshmukh, Aleksandra Goryachkina, Koneru Humpy, Lei Tingjie, Anna Muzychuk, Tan Zhongyi, Vaishali Rameshbabu, Ju Wenjun, Zhu Jiner
Mejor Torneo Abierto: Festival de Ajedrez de Abu Dhabi, Abierto Aeroflot, Abierto de Dubái, Abierto de Ajedrez Estilo Libre Grenke, Abierto de Ajedrez de Menorca, Abierto del Festival Internacional de Ajedrez de Praga, Abierto de Maestros de Catar, Abierto de Reikiavik, Maestros de Sharjah, Campeonato Abierto de Ajedrez de Estados Unidos.
Mejor torneo (de todos contra todos): Festival de Ajedrez de Biel, Copa Cairns, Grand Chess Tour, London Chess Classic, Norway Chess, Festival Internacional de Ajedrez de Praga, Copa Sinquefield, Torneo de Ajedrez Tata Steel, Torneo de Ajedrez TePe Sigeman & Co, Copa UzChess.
Blancas: Pranesh, M. India, 2,666.
Negras: Alireza Firouzja, Francia, 2,749.
Siciliana, Lásker, Pélikan, Sveshnikov, B33.
R–1, Quantibox Grand Masters de Chennai, 16–07-2026.
1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Cge2 Cf6 4.d4 cxd4 5.Cxd4 e5 6.Cdb5 d6 7.Cd5 Cxd5 8.exd5 Ce7 9.a4 a6 10.Cc3 Cg6 11.g3 Ae7 12.h4 Cf8 13.a5 Cd7 14.Ae3 0–0 15.Dd2 b5 16.axb6 Cxb6 17.Ce4 Dc7 18.c4 Af5 19.f3 Cxc4µ 20.Dc3 (20.Axc4? Dxc4–+) 20...Tfc8 21.Tc1 Cxe3! 22.Dxc7 No conviene: 22.Dxe3 Dxc1+ 23.Dxc1 Txc1+ 24.Rd2 Tac8–+. 22...Txc7 23.Txc7 Cxd5 24.Tc6 Cb4 25.Tb6 d5 26.Cd6 Axd6 27.Txd6 Con dos peones de ventaja el juego no está resuelto. 27...Tb8=+. 28.Ah3 Axh3 29.Txh3 Rf8 30.Td7 Re8 31.Tc7 Cd3+ 32.Rd2 Cxb2µ 33.f4 Cc4+ 34.Rc2 e4 35.g4 Cd6 36.Thc3?–+ [36.Tb3 Cb5 37.Rd2 Td8 38.Tc5-+] 36...d4 37.T3c5 d3+ 38.Rd2 Tb2+ 39.Rc3 Tf2–+ 40.Rb3 d2 41.Rc2 e3 42.Te5+ Rd8 43.Tee7 Tf1 44.Tcd7+ Rc8 45.Txd6 Tc1+ 46.Rb3 d1D+ 47.Txd1 Txd1 48.Txe3 Td4 Firouzja maneja impecable el final con peón demás. 49.Te8+ Rd7 50.Tg8 g6 51.Tg7 Txf4 52.Txh7 Re6 53.g5 a5 54.Ra3 a4 55.Rb2 Tf3 56.Ra2 Tf2+ 57.Ra3 Tf4 58.Rb2 Re5 59.Ra3 Rd6 60.Rb2 Tf3 61.Ra2 a3 62.Ra1 Tf2 63.h5 gxh5 64.Txh5 Tg2 65.Th7 Re7 66.Th5 Rf8 67.Th3 Txg5! Final ganador, con plan conocido. 68.Txa3 68...Tb5–+ Corta el rey 69.Ta6 Rg7 70.Ra2 f5 71.Ra3 f4 72.Ra4 Tf5 73.Rb3 f3 74.Ta1 f2 75.Tf1 Rg6 76.Rc3 Rg5 77.Rd3 Rg4 78.Re2 Rg3 79.Ta1 Rg2 0–1.
Interesante partida de tablas. Posición a la que llegaron: Blancas: Putnam, Liam, EUA, 2,515 y Negras: Brewington Hardaway, EUA, 2,501, después de 69 jugadas de una Ruy López en la R-3 del Campeonato Junior&Senior que se realiza en Saint Louis.
Posición: Blancas (3): Re5, Tb8, d4. Negras (4): Rc4, Tc3, d5, e4. Se continuó con: 70.Tc8+ Rd3 71.Ta8 e3 72.Rxd5 e2 73.Ta1 Tc8 74.Ta3+ Rd2 75.Ta1 Tc1 76.Ta2+ Tc2 77.Ta1 Tc1 78.Ta2+ Re3 79.Txe2+ Rxe2 80.Re6 Rd3 81.d5 Te1+ 82.Rf6 Rc4 83.d6 Td1 84.Re7 Te1+ 85.Rf6 Tf1+ 86.Re7 Rc5 87.d7 Te1+ 88.Rf7 Td1 89.Re7 Te1+ 90.Rf7 Td1 91.Re7 Rc4 92.d8D Txd8 93.Rxd8 Tablas.